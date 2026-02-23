ETV Bharat / Videos

महाराष्ट्राच्या 'नंदनवना'त पॅराग्लायडिंग वर्ल्ड कपचा थरार, रंगीबेरंगी पॅराशूटमुळं उजळलं पाचगणीचं आकाश; पाहा व्हिडीओ - PARAGLIDING WORLD CUP

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
पॅराग्लायडिंग वर्ल्ड कप (ETV Bharat Reporetr)

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 23, 2026 at 10:48 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सातारा Paragliding World Cup : महाराष्ट्र राज्य पर्यटन संचालनालय आणि हाय फ्लाय पॅराग्लायडिंगच्या संयुक्त विद्यमाने पाचगणीत पॅराग्लायडिंग वर्ल्ड कप स्पर्धेला सुरुवात झाली आहे. या स्पर्धेसाठी रशिया, फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिकेसारख्या 25 देशांतील प्रशिक्षित अडीचशे स्पर्धक पाचगणीत दाखल झाले आहेत. युरोपसारख्या खंडात होणारी पॅराग्लायडिंग वर्ल्ड कप स्पर्धा पहिल्यांदाच महाराष्ट्रातील सह्याद्रीच्या पठारावर होत आहे. पाचगणीत या स्पर्धेचा थरार सुरु झाला असून रंगीबेरंगी पॅराशूटमुळं पाचगणीचं आकाश उजळून निघालं आहे. हवामान पाहून स्पर्धकांना आव्हानात्मक 'टास्क' दिला जातो. पाचगणीच्या सिडने पॉइंट परिसरातून टेक-ऑफ केल्यानंतर स्पर्धकांना आकाशातून मेढा, वाठार, वाई इथं सुरक्षित लॅडिंग करावं लागतं. जो स्पर्धक हवेचा वेग आणि दिशेचा अचूक अंदाज घेत कमीत कमी वेळेत हे अंतर पार करुन सर्वाधिक गुण मिळवेल, तो या जागतिक स्पर्धेचा मानकरी ठरणार आहे.

सातारा Paragliding World Cup : महाराष्ट्र राज्य पर्यटन संचालनालय आणि हाय फ्लाय पॅराग्लायडिंगच्या संयुक्त विद्यमाने पाचगणीत पॅराग्लायडिंग वर्ल्ड कप स्पर्धेला सुरुवात झाली आहे. या स्पर्धेसाठी रशिया, फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिकेसारख्या 25 देशांतील प्रशिक्षित अडीचशे स्पर्धक पाचगणीत दाखल झाले आहेत. युरोपसारख्या खंडात होणारी पॅराग्लायडिंग वर्ल्ड कप स्पर्धा पहिल्यांदाच महाराष्ट्रातील सह्याद्रीच्या पठारावर होत आहे. पाचगणीत या स्पर्धेचा थरार सुरु झाला असून रंगीबेरंगी पॅराशूटमुळं पाचगणीचं आकाश उजळून निघालं आहे. हवामान पाहून स्पर्धकांना आव्हानात्मक 'टास्क' दिला जातो. पाचगणीच्या सिडने पॉइंट परिसरातून टेक-ऑफ केल्यानंतर स्पर्धकांना आकाशातून मेढा, वाठार, वाई इथं सुरक्षित लॅडिंग करावं लागतं. जो स्पर्धक हवेचा वेग आणि दिशेचा अचूक अंदाज घेत कमीत कमी वेळेत हे अंतर पार करुन सर्वाधिक गुण मिळवेल, तो या जागतिक स्पर्धेचा मानकरी ठरणार आहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

PARAGLIDING WORLD CUP
SKY OF PANCHGANI
पॅराग्लायडिंग वर्ल्ड कप
COLORFUL PARACHUTES WATCH VIDEO
PARAGLIDING WORLD CUP

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Sports Team

...view details

संबंधित बातम्या

Ajit Pawar's plane crash preliminary report to come before February 28 - Muralidhar Mohol

अजित पवार यांच्या विमान अपघाताचा प्राथमिक अहवाल 28 फेब्रुवारी आधीच येणार - मुरलीधर मोहोळ

February 22, 2026 at 7:25 PM IST
सोलापूर धुळे महामार्गावर बर्निंग कारचा थरार

सोलापूर धुळे महामार्गावर बर्निंग कारचा थरार; कार जळून खाक, प्रसंगावधान राखल्यानं आतील सगळे वाचले

February 20, 2026 at 5:23 PM IST
MP Amol Kolhe

शिवजयंती निमित्त पुण्यात आज खासदार अमोल कोल्हे यांचं व्याख्यान, विद्यार्थी संघटनांचा विरोध

February 20, 2026 at 3:56 PM IST
Funds worth crores approved for beautification of Chavdar Lake in Mahad, information from Minister Bharat Gogavale

चवदार तळे सुशोभिकरणासाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर, मंत्री भरत गोगावले यांची माहिती

February 20, 2026 at 3:27 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.