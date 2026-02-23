महाराष्ट्राच्या 'नंदनवना'त पॅराग्लायडिंग वर्ल्ड कपचा थरार, रंगीबेरंगी पॅराशूटमुळं उजळलं पाचगणीचं आकाश; पाहा व्हिडीओ - PARAGLIDING WORLD CUP
Published : February 23, 2026 at 10:48 AM IST
सातारा Paragliding World Cup : महाराष्ट्र राज्य पर्यटन संचालनालय आणि हाय फ्लाय पॅराग्लायडिंगच्या संयुक्त विद्यमाने पाचगणीत पॅराग्लायडिंग वर्ल्ड कप स्पर्धेला सुरुवात झाली आहे. या स्पर्धेसाठी रशिया, फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिकेसारख्या 25 देशांतील प्रशिक्षित अडीचशे स्पर्धक पाचगणीत दाखल झाले आहेत. युरोपसारख्या खंडात होणारी पॅराग्लायडिंग वर्ल्ड कप स्पर्धा पहिल्यांदाच महाराष्ट्रातील सह्याद्रीच्या पठारावर होत आहे. पाचगणीत या स्पर्धेचा थरार सुरु झाला असून रंगीबेरंगी पॅराशूटमुळं पाचगणीचं आकाश उजळून निघालं आहे. हवामान पाहून स्पर्धकांना आव्हानात्मक 'टास्क' दिला जातो. पाचगणीच्या सिडने पॉइंट परिसरातून टेक-ऑफ केल्यानंतर स्पर्धकांना आकाशातून मेढा, वाठार, वाई इथं सुरक्षित लॅडिंग करावं लागतं. जो स्पर्धक हवेचा वेग आणि दिशेचा अचूक अंदाज घेत कमीत कमी वेळेत हे अंतर पार करुन सर्वाधिक गुण मिळवेल, तो या जागतिक स्पर्धेचा मानकरी ठरणार आहे.
