2029 च्या सत्ता परिवर्तनाची सुरुवात कोल्हापुरातून होणार, अध्यादेशाविरोधात निघालेल्या विराट मोर्चात आमदार सतेज पाटील यांनी ठाणकावलं
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Published : November 9, 2026 at 10:55 PM IST
कोल्हापूर - राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेताना कुणाबद्दल मममत्व आणि द्वेष बाळगणार नाही असं म्हटलं होत. मात्र गोकुळ दूध संघाबाबत देशाचं राजकारण झालं, गोकुळची निवडणूक सुरू होण्याआधीपासून अदृश्य शक्तीचा उल्लेख केला गेला. मात्र अदृश्य शक्ती कोण आहे, हे सांगायचं धाडस मंत्रिमंडळातील मुश्रीफ यांचं नाही तर दुसरीकडे मागासवर्गीय समाजातील पराभूत उमेदवार माजी आमदार सुजित मिणचेकर आणि युवराज पाटील यांच्या बद्दल मंत्री हसनमुश्री बोलायला तयार नाहीत. मात्र स्वतःच्या मुलाचा पराभवाचे शल्य त्यांना जास्त आहे. त्यांनी माझ्यावर जातीयवादाचा आरोप करण्याआधी चारवेळा विचार करायला हवा होता. आता गोकुळच्या निमित्तानं परिवर्तनाची सुरुवात झाली असून त्याची बीजं कोल्हापुरात रुजवली गेली आहेत असा हल्लाबोल काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी महायुतीवर केला. गोकुळ संदर्भात काढलेल्या अध्यादेशाविरोधात कोल्हापुरात निघालेल्या विराट मोर्चाला संबोधित करताना आमदार पाटील बोलत होते.
कोल्हापूर - राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेताना कुणाबद्दल मममत्व आणि द्वेष बाळगणार नाही असं म्हटलं होत. मात्र गोकुळ दूध संघाबाबत देशाचं राजकारण झालं, गोकुळची निवडणूक सुरू होण्याआधीपासून अदृश्य शक्तीचा उल्लेख केला गेला. मात्र अदृश्य शक्ती कोण आहे, हे सांगायचं धाडस मंत्रिमंडळातील मुश्रीफ यांचं नाही तर दुसरीकडे मागासवर्गीय समाजातील पराभूत उमेदवार माजी आमदार सुजित मिणचेकर आणि युवराज पाटील यांच्या बद्दल मंत्री हसनमुश्री बोलायला तयार नाहीत. मात्र स्वतःच्या मुलाचा पराभवाचे शल्य त्यांना जास्त आहे. त्यांनी माझ्यावर जातीयवादाचा आरोप करण्याआधी चारवेळा विचार करायला हवा होता. आता गोकुळच्या निमित्तानं परिवर्तनाची सुरुवात झाली असून त्याची बीजं कोल्हापुरात रुजवली गेली आहेत असा हल्लाबोल काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी महायुतीवर केला. गोकुळ संदर्भात काढलेल्या अध्यादेशाविरोधात कोल्हापुरात निघालेल्या विराट मोर्चाला संबोधित करताना आमदार पाटील बोलत होते.