सुनेत्रा वहिनींनी पक्षाची तसंच उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी घ्यावी, अशी कार्यकर्त्यांची इच्छा - उदय आहेर - UDAY AHER

राष्ट्रवादी पक्षाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष उदय आहेर (Source- ETV Bharat)

Published : January 30, 2026 at 4:30 PM IST

1 Min Read
पुणे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनाने राज्यभर शोककळा पसरली असून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना मोठा धक्का बसला आहे. अशातच अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं काय होणार? पक्षाचे अध्यक्ष कोण होणार? तसंच उपमुख्यमंत्रीपदासंदर्भात विविध चर्चा सुरू झाल्या आहेत. दरम्यान, अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी पक्षाची तसंच उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी घ्यावी, अशी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची इच्छा असल्याची माहिती पक्षाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष उदय आहेर यांनी दिली. याबाबत उदय आहेर म्हणाले की, "दादांच्या निधनानंतर पक्ष, राजकारण करावं या मानसिकतेत नसून जे काही व्हायचं ते दादांच्याकडूनच व्हायचं. पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याचं मन हे सुन्न झालं आहे. जे संकट आमच्यावर आलं आहे, त्या संकटातून आम्ही बाहेर पडूच शकत नाही. असं असलं तरी राष्ट्रवादी म्हटलं की, पवार कुटुंब आणि पवार कुटुंब म्हटलं की, राष्ट्रवादी आलीच. त्यामुळं आमच्या सर्व राष्ट्रवादी कुटुंबीयांची इच्छा आहे की, सुनेत्रा वहिनींनी पक्षाची जबाबदारी घ्यावी आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्रीपद देखील त्यांनी घ्यावं." याचबरोबर, ते पुढं म्हणाले की, "जरी प्रफुल पटेल यांच्या नावाची जोरदार चर्चा सुरू झाली असली तरी ते पक्षाचे नेते आहेत. त्यांची देखील इच्छा आहे की, सुनेत्रा वहिनी यांनीच पक्षाची जबाबदारी घ्यावी. तसंच प्रफुल पटेल यांनी वहिनींना दिल्लीतून मार्गदर्शन करावं," असं देखील यावेळी उदय आहेर यांनी म्हटलं आहे.

अजित पवार
सुनेत्रा पवार
राष्ट्रवादी काँग्रेस
पुणे
UDAY AHER

संपादकांची शिफारस

