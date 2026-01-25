ETV Bharat / Videos

किल्ले रायगडावर छत्रपती संभाजी महाराजांचा राज्याभिषेक सोहळा - RAIGAD

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
किल्ले रायगडावर छत्रपती संभाजी महाराजांचा राज्याभिषेक सोहळा (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 25, 2026 at 1:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रायगड : स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांचा 345 वा राज्याभिषेक सोहळा किल्ले रायगडावर अत्यंत भक्तीभावात आणि जल्लोषात साजरा करण्यात आला. दोन दिवस चाललेल्या या भव्य सोहळ्याची आज (25 जानेवारी) मोठ्या उत्साहात सांगता झाली. ढोल-ताशे, हलगीच्या निनादात आणि "छत्रपती संभाजी महाराज की जय"च्या गजरात संपूर्ण रायगड परिसर दुमदुमून गेला होता. ऐतिहासिक किल्ला रायगड पुन्हा एकदा स्वराज्यकालीन वैभवाची साक्ष देत होता. या राज्याभिषेक सोहळ्यास मंत्री भरत गोगावले प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. ब्रह्मवृंदाच्या मंत्रघोषात मान्यवरांच्या हस्ते छत्रपती संभाजी महाराजांच्या प्रतिमेला पंचामृत अभिषेक, सप्तसिंधूंच्या पवित्र जलाने स्नान, पुष्पवृष्टी तसंच चलनी नाण्यांनी अभिषेक करण्यात आला. त्यानंतर विधीवत पूजा करून महाराजांच्या प्रतिमेचे मंचावर भव्य स्वरूपात प्रतिष्ठापन करण्यात आले. यानंतर पारंपरिक वेशभूषेत सजवलेल्या पालखीची भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. ढोल-ताशांच्या गजरात निघालेल्या या पालखी मिरवणुकीत शिवप्रेमी, दुर्गप्रेमी, इतिहास अभ्यासक, युवक-युवती आणि भाविक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
किल्ले रायगडावर आज इतिहास जिवंत झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. राज्याभिषेक सोहळ्याच्या निमित्ताने संभाजी महाराजांच्या शौर्याला, त्यागाला आणि स्वराज्यासाठी दिलेल्या बलिदानाला उपस्थित शिवप्रेमींनी मानवंदना दिली.


 

रायगड : स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांचा 345 वा राज्याभिषेक सोहळा किल्ले रायगडावर अत्यंत भक्तीभावात आणि जल्लोषात साजरा करण्यात आला. दोन दिवस चाललेल्या या भव्य सोहळ्याची आज (25 जानेवारी) मोठ्या उत्साहात सांगता झाली. ढोल-ताशे, हलगीच्या निनादात आणि "छत्रपती संभाजी महाराज की जय"च्या गजरात संपूर्ण रायगड परिसर दुमदुमून गेला होता. ऐतिहासिक किल्ला रायगड पुन्हा एकदा स्वराज्यकालीन वैभवाची साक्ष देत होता. या राज्याभिषेक सोहळ्यास मंत्री भरत गोगावले प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. ब्रह्मवृंदाच्या मंत्रघोषात मान्यवरांच्या हस्ते छत्रपती संभाजी महाराजांच्या प्रतिमेला पंचामृत अभिषेक, सप्तसिंधूंच्या पवित्र जलाने स्नान, पुष्पवृष्टी तसंच चलनी नाण्यांनी अभिषेक करण्यात आला. त्यानंतर विधीवत पूजा करून महाराजांच्या प्रतिमेचे मंचावर भव्य स्वरूपात प्रतिष्ठापन करण्यात आले. यानंतर पारंपरिक वेशभूषेत सजवलेल्या पालखीची भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. ढोल-ताशांच्या गजरात निघालेल्या या पालखी मिरवणुकीत शिवप्रेमी, दुर्गप्रेमी, इतिहास अभ्यासक, युवक-युवती आणि भाविक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
किल्ले रायगडावर आज इतिहास जिवंत झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. राज्याभिषेक सोहळ्याच्या निमित्ताने संभाजी महाराजांच्या शौर्याला, त्यागाला आणि स्वराज्यासाठी दिलेल्या बलिदानाला उपस्थित शिवप्रेमींनी मानवंदना दिली.


 

For All Latest Updates

TAGGED:

रायगड
राज्याभिषेक सोहळा
छत्रपती संभाजी महाराज
भरत गोगावले
RAIGAD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

massive traffic congestion on Pune Mumbai Highway

सुट्टीच्या दिवशी 'विचका'; पुणे-मुंबई महामार्गावर तब्बल ८ ते १० किलोमीटर वाहतूक कोंडी

January 25, 2026 at 1:46 PM IST
pune

पुण्यातील एम्प्रेस गार्डनमध्ये भव्य पुष्पप्रदर्शनाचं आयोजन, नागरिकांची गर्दी, पाहा व्हिडिओ

January 24, 2026 at 8:22 PM IST
आ प्रवीण दरेकर

आ. प्रवीण दरेकर यांना मुंबई–गोवा महामार्गावर वाहतूक कोंडीचा फटका; म्हणाले, 'ज्याचं जळतं, त्यालाच कळतं'

January 24, 2026 at 5:36 PM IST
Bajaj Pune Grand Tour 2026

पुणे ग्रँड टूर स्पर्धा : स्पर्धेमुळं काय कमावलं आणि काय गमावलं? पाहा व्हिडिओ

January 23, 2026 at 7:54 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.