इंदापूर ते वाढवण रस्ता दुरवस्थेवरून ठाकरे आक्रमक; शासन-प्रशासनाचं श्राद्ध घालत केलं अनोखं आंदोलन
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Published : October 3, 2026 at 3:46 PM IST
रायगड : रायगडच्या इंदापूर ते वाढवण रस्त्याच्या दुरवस्थेवरून ठाकरेंची शिवसेना आक्रमक झाली आहे. रस्त्यावर पडलेल्या मोठमोठ्या खड्ड्यांमुळं वाहनचालक आणि प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. या रस्त्याच्या दुरवस्थेकडं शासन आणि प्रशासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी पितृ पंधरवड्याचं औचित्य साधत ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या वतीनं अनोख्या पद्धतीनं आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी शासन आणि प्रशासनाचे प्रतिकात्मक श्राद्ध घालत निषेध व्यक्त केलाय. इंदापूर ते वाढवण हा मार्ग परिसरातील नागरिक आणि वाहनचालकांसाठी महत्त्वाचा असून, गेल्या काही काळापासून या रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. पावसामुळं रस्त्याची अवस्था आणखी बिकट झाली असून, खड्ड्यांमध्ये पाणी साचत असल्यानं वाहनचालकांना रस्त्याचा अंदाज येत नाही. त्यामुळं अपघातांचा धोका वाढला आहे.
रायगड : रायगडच्या इंदापूर ते वाढवण रस्त्याच्या दुरवस्थेवरून ठाकरेंची शिवसेना आक्रमक झाली आहे. रस्त्यावर पडलेल्या मोठमोठ्या खड्ड्यांमुळं वाहनचालक आणि प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. या रस्त्याच्या दुरवस्थेकडं शासन आणि प्रशासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी पितृ पंधरवड्याचं औचित्य साधत ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या वतीनं अनोख्या पद्धतीनं आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी शासन आणि प्रशासनाचे प्रतिकात्मक श्राद्ध घालत निषेध व्यक्त केलाय. इंदापूर ते वाढवण हा मार्ग परिसरातील नागरिक आणि वाहनचालकांसाठी महत्त्वाचा असून, गेल्या काही काळापासून या रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. पावसामुळं रस्त्याची अवस्था आणखी बिकट झाली असून, खड्ड्यांमध्ये पाणी साचत असल्यानं वाहनचालकांना रस्त्याचा अंदाज येत नाही. त्यामुळं अपघातांचा धोका वाढला आहे.