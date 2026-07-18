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रायगडमध्ये ठाकरे सेनेचे रामरक्षा आंदोलन, मंदिर चोरी प्रकरणी गावागावी आंदोलन करण्याचा निर्धार - राम मंदिरातील कथित चोरी

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रायगडमध्ये ठाकरे सेनेचे रामरक्षा आंदोलन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 18, 2026 at 10:59 PM IST

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रायगड - राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आलेला असतानाच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने आज रायगड जिल्ह्यातील महाड येथे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विरोधात 'रामरक्षा आंदोलन' करत सरकारवर जोरदार टीका केली. महाड येथील श्रीराम मंदिराबाहेर कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत रामरक्षा पठण केलं. महाआरती केली आणि विविध घोषणाबाजी करत आंदोलन केलं. यावेळी राम मंदिरातील कथित चोरीच्या प्रकरणाचा निषेध करणारे फलक आणि बॅनरही झळकवण्यात आले. या आंदोलनातून भाजपावर निशाणा साधत राम मंदिरातील देणग्यांचा आणि निधीचा गैरवापर झाल्याचा आरोप करण्यात आला. तसंच या मुद्द्यावर जनजागृती करण्यासाठी हे आंदोलन आता रायगड जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात आणि घराघरात पोहोचविण्यात येणार असल्याची घोषणा ठाकरे सेनेचे रायगड संपर्क प्रमुख संजय कदम यांनी केली.

रायगड - राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आलेला असतानाच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने आज रायगड जिल्ह्यातील महाड येथे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विरोधात 'रामरक्षा आंदोलन' करत सरकारवर जोरदार टीका केली. महाड येथील श्रीराम मंदिराबाहेर कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत रामरक्षा पठण केलं. महाआरती केली आणि विविध घोषणाबाजी करत आंदोलन केलं. यावेळी राम मंदिरातील कथित चोरीच्या प्रकरणाचा निषेध करणारे फलक आणि बॅनरही झळकवण्यात आले. या आंदोलनातून भाजपावर निशाणा साधत राम मंदिरातील देणग्यांचा आणि निधीचा गैरवापर झाल्याचा आरोप करण्यात आला. तसंच या मुद्द्यावर जनजागृती करण्यासाठी हे आंदोलन आता रायगड जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात आणि घराघरात पोहोचविण्यात येणार असल्याची घोषणा ठाकरे सेनेचे रायगड संपर्क प्रमुख संजय कदम यांनी केली.

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TAGGED:

RAM RAKSHA MOVEMENT
रामरक्षा आंदोलन
रायगड
राम मंदिरातील कथित चोरी
RAM RAKSHA MOVEMENT

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ETV Bharat Marathi Team

ETV Bharat Marathi’s extensive presence and commitment to showcase the diverse stories and happenings from all 36 districts of Maharashtra, cater to Marathi audience in India and elsewhere. Having a broad presence across the state allows us to capture a wide range of perspectives and experiences, contributing to a more comprehensive understanding of Marathi culture, traditions, and developments. The focus on creativity in storytelling adds depth and engagement to the news it serves and makes it more appealing to the audience....view details

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