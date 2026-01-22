ETV Bharat / Videos

साईचरणी श्रद्धेचा सुवर्णयोग; टाटा मोटर्सकडून आलिशान कारचं दान, पाहा व्हिडिओ - SHIRDI SAI BABA CAR DONATION

टाटा मोटर्सकडून आलिशान कारचं दान (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 22, 2026 at 5:46 PM IST

शिर्डी : शिर्डीतील साईबाबांच्या पावन चरणी देश-विदेशातील कोट्यवधी साईभक्त श्रद्धेनं (Shirdi Sai Baba) नतमस्तक होतात. साईभक्त आपल्या श्रद्धेप्रमाणे सोनं, चांदी तसंच विविध स्वरुपातील दान साईचरणी अर्पण करतात. अशाच भक्तिभावातून आज गणेश जयंतीच्या पावनपर्वावर टाटा मोटर्स, पुणे रिजनमधील सर्व अधिकृत डिलर्स यांच्या वतीनं साईबाबा संस्थानला एक आलिशान चारचाकी गाडी दान स्वरूपात अर्पण करण्यात आली आहे. टाटा मोटर्सकडून दान करण्यात आलेली ही 'टाटा सिएरा' (TATA Sierra) ही अत्याधुनिक सुविधा असलेली चारचाकी गाडी असून तिची एकूण किंमत 25 लाख 69 हजार 193 रुपये इतकी आहे. आज शिर्डीत या कारची विधीवत पूजन साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्याशुभहस्ते करण्यात आली. यावेळी टाटा मोटर्स, पुणे रिजनचे सर्व डिलर्स मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. विधी पूर्ण झाल्यानंतर कारची चावी अधिकृतरीत्या साईसंस्थान प्रशासनाकडं सुपूर्द करण्यात आली.

SHIRDI SAI BABA
साईबाबांना आलिशान कारचं दान
TATA SIERRA
साईचरणी श्रद्धेचा सुवर्णयोग
SHIRDI SAI BABA CAR DONATION

ETV Bharat Marathi Team

संपादकांची शिफारस

