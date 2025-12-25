ETV Bharat / Videos

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात सोडलेल्या 'तारा'ची धरणात पोहून लोकवस्तीकडे धाव, पाहा व्हिडीओ - TARA TIGRESS RELEASED SAHYADRI

thumbnail
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात सोडलेल्या 'तारा'ची धरणात पोहून लोकवस्तीकडे धाव (Source- ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 25, 2025 at 9:14 AM IST

1 Min Read
सातारा - गेल्या काही दिवसांपूर्वी ताडोबातून अनेक वाघांना आणून सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात सोडण्यात आलं होतं. विशेष म्हणजे ताडोबातून स्थानांतर करून सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील जंगलात सोडलेल्या तारा (STR T5) वाघिणीने मगरींचे वास्तव्य असलेल्या चांदोली धरणाच्या भागातून दीड किलोमीटर पोहत जात झोळंबी पठार आणि तिथून तिनं जवळचीच लोकवस्ती गाठली आहे. त्यामुळे आजूबाजूच्या गावांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलंय. पाटण तालुक्यातील ढेबेवाडी खोऱ्यात घोटील-कसणी रस्ता ओलांडताना बुधवारी सकाळी तिचे नागरिकांना दर्शन झाले. समोर वाघिणीला पाहून नागरिकांच्या पोटात भीतीचा गोळा आला. रेडिओ कॉलरमुळे ती तारा वाघीणच असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आता वनविभागाचे पथक तिच्यावर लक्ष ठेवून आहे. नागरिकांनी सतर्क राहावे आणि सावधानता बाळगावी, असे आवाहन वनविभागामार्फत करण्यात आले आहे.

SAHYADRI TIGER PROJECT
TARA TIGRESS
तारा वाघीण
TARA TIGRESS RELEASED SAHYADRI

ETV Bharat Marathi Team

संपादकांची शिफारस

