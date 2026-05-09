'अधिकारी' राज! पश्चिम बंगाल शपथविधी सोहळा लाईव्ह - SUVENDU ADHIKARI TAKES OATH AS CM
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 9, 2026 at 11:03 AM IST|
Updated : May 9, 2026 at 11:10 AM IST
कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या सत्तेत आता 'अधिकारी' राज सुरू झालं आहे. सुवेंदू अधिकारी यांनी आज (9 मे) पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये पहिल्यांदाच भाजपाचे 'अधिकारी' मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. तृणमुलच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांचा विधानसभा निवडणुकीत पराभव करुन सुवेंदू अधिकारी यांनी नवा विक्रम केला.
भाजपा विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत त्यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली कोलकाता येथे शुक्रवारी झालेल्या नवनिर्वाचित आमदारांच्या बैठकीत सुवेंदू अधिकारी यांची भाजपा विधिमंडळ पक्षनेते म्हणून निवड करण्यात आली होती.
निवडणुकीच्या निकालांमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप करत ममता बॅनर्जी यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला होता. मात्र, राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी गुरुवारी विधानसभा विसर्जित केली. राज्यपाल कार्यालयाने घटनात्मक अधिकारांचा वापर करत कलम 174(2)(ब) अंतर्गत हा निर्णय घेतल्याचं स्पष्ट केलं. 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपानं 207 जागा जिंकत स्पष्ट बहुमत मिळवलं. तर 15 वर्षे सत्तेत असलेल्या तृणमूल काँग्रेसला 80 जागांवर समाधान मानावं लागलं.
कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या सत्तेत आता 'अधिकारी' राज सुरू झालं आहे. सुवेंदू अधिकारी यांनी आज (9 मे) पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये पहिल्यांदाच भाजपाचे 'अधिकारी' मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. तृणमुलच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांचा विधानसभा निवडणुकीत पराभव करुन सुवेंदू अधिकारी यांनी नवा विक्रम केला.
भाजपा विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत त्यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली कोलकाता येथे शुक्रवारी झालेल्या नवनिर्वाचित आमदारांच्या बैठकीत सुवेंदू अधिकारी यांची भाजपा विधिमंडळ पक्षनेते म्हणून निवड करण्यात आली होती.
निवडणुकीच्या निकालांमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप करत ममता बॅनर्जी यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला होता. मात्र, राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी गुरुवारी विधानसभा विसर्जित केली. राज्यपाल कार्यालयाने घटनात्मक अधिकारांचा वापर करत कलम 174(2)(ब) अंतर्गत हा निर्णय घेतल्याचं स्पष्ट केलं. 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपानं 207 जागा जिंकत स्पष्ट बहुमत मिळवलं. तर 15 वर्षे सत्तेत असलेल्या तृणमूल काँग्रेसला 80 जागांवर समाधान मानावं लागलं.