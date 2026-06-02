काँग्रेसचा गमछा गळ्यात पडताच सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "प्रवेश थोडीच आहे" - SUPRIYA SULE CONGRESS BHAVAN
Published : June 2, 2026 at 1:50 PM IST
पुणे : येथून विधान परिषद निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून विक्रम काकडे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. तर महाविकास आघाडीकडून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे शहराध्यक्ष श्रीकांत पाटील यांनीही आज उमेदवारी अर्ज भरला.
दरम्यान, विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या उपस्थितीत काँग्रेस भवनात नगरसेवकांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीसाठी सुप्रिया सुळे काँग्रेस भवनात दाखल झाल्यानंतर काँग्रेसच्या नवनिर्वाचित शहराध्यक्ष दीप्ती चौधरी यांनी त्यांचं स्वागत केलं. यावेळी काँग्रेसचे गटनेते चंदुशेठ कदम यांनी सुप्रिया सुळे यांच्या गळ्यात काँग्रेसचा गमछा घातला. त्यावर सुप्रिया सुळे यांनी तत्काळ, “माझा काँग्रेसमध्ये प्रवेश थोडीच आहे,” अशी मिश्कील टिप्पणी केली. त्यानंतर उपस्थित काँग्रेस नेत्यांनी, “ताई, काँग्रेस भवनात तुमचं स्वागत आहे,” असं म्हणत वातावरण हलकेफुलकं केलं. या मिश्कील संवादामुळे बैठकीला उपस्थितांमध्ये एकच हास्यकल्लोळ उडाला.
