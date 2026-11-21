अजित पवार विमान अपघातावरुन रोहित पवारांचे मुख्यमंत्र्यांवर आरोप, सुनील तटकरे म्हणाले 'पुरावे द्या'
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Published : November 21, 2026 at 1:40 PM IST
रायगड - अजित पवार विमान दुर्घटना प्रकरणावरून आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केलेल्या आरोपांना खासदार सुनील तटकरे यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. ज्यांच्याकडे जे काही पुरावे असतील त्यांनी ते तपास यंत्रणांकडे द्यावेत, असे आवाहन तटकरे यांनी केले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली असून मुख्यमंत्र्यांनीही विधानसभेच्या अधिवेशनात याबाबत भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे कोण काय आरोप करत आहे, यापेक्षा या प्रकरणामागील सत्य देशाच्या जनतेसमोर येणे महत्त्वाचे असल्याचे तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
हा घात आहे की अपघात, याचा सखोल तपास होऊन सत्य समोर आले पाहिजे, ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका असल्याचे सांगतानाच लवकरात लवकर तपास अहवाल समोर येईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. दुसरीकडे कोकणच्या हापूस आंब्याच्या मानांकनावरून सुरू असलेल्या चर्चेवरही तटकरे यांनी आपली भूमिका मांडली. मानांकनासाठी कोणी कितीही प्रयत्न केले तरी कोकणच्या हापूस आंब्याचे महत्त्व आणि त्याची खास चव कधीही कमी होणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कर्नाटकात आंब्याचे उत्पादन घेतले जाते, बिगरमोसमी आंब्याचेही उत्पादन होते, तसेच वलसाडच्या आंब्यासाठी संबंधितांनी प्रयत्न करावेत; मात्र कोकणच्या हापूसची चव आणि ओळख वेगळीच राहणार असल्याचे तटकरे म्हणाले.
माणगावमध्ये राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून शिवसेना विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील वर्चस्वाची लढाई आता अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. आगामी नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही पक्षांकडून आपापली ताकद वाढवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकांसह अन्य कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला होता. मात्र, या प्रवेशाला अवघ्या आठवडाभरातच राष्ट्रवादी काँग्रेसने जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. शिवसेनेसह विविध पक्षांमधील शेकडो कार्यकर्त्यांनी खासदार सुनील तटकरे यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जाहीर प्रवेश केला. त्यामुळे माणगावमधील राजकीय समीकरणांना नवे वळण मिळाले असून महायुतीतील दोन प्रमुख पक्षांमध्येच आता ताकद आजमावण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे.
रायगड - अजित पवार विमान दुर्घटना प्रकरणावरून आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केलेल्या आरोपांना खासदार सुनील तटकरे यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. ज्यांच्याकडे जे काही पुरावे असतील त्यांनी ते तपास यंत्रणांकडे द्यावेत, असे आवाहन तटकरे यांनी केले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली असून मुख्यमंत्र्यांनीही विधानसभेच्या अधिवेशनात याबाबत भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे कोण काय आरोप करत आहे, यापेक्षा या प्रकरणामागील सत्य देशाच्या जनतेसमोर येणे महत्त्वाचे असल्याचे तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
हा घात आहे की अपघात, याचा सखोल तपास होऊन सत्य समोर आले पाहिजे, ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका असल्याचे सांगतानाच लवकरात लवकर तपास अहवाल समोर येईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. दुसरीकडे कोकणच्या हापूस आंब्याच्या मानांकनावरून सुरू असलेल्या चर्चेवरही तटकरे यांनी आपली भूमिका मांडली. मानांकनासाठी कोणी कितीही प्रयत्न केले तरी कोकणच्या हापूस आंब्याचे महत्त्व आणि त्याची खास चव कधीही कमी होणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कर्नाटकात आंब्याचे उत्पादन घेतले जाते, बिगरमोसमी आंब्याचेही उत्पादन होते, तसेच वलसाडच्या आंब्यासाठी संबंधितांनी प्रयत्न करावेत; मात्र कोकणच्या हापूसची चव आणि ओळख वेगळीच राहणार असल्याचे तटकरे म्हणाले.
माणगावमध्ये राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून शिवसेना विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील वर्चस्वाची लढाई आता अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. आगामी नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही पक्षांकडून आपापली ताकद वाढवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकांसह अन्य कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला होता. मात्र, या प्रवेशाला अवघ्या आठवडाभरातच राष्ट्रवादी काँग्रेसने जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. शिवसेनेसह विविध पक्षांमधील शेकडो कार्यकर्त्यांनी खासदार सुनील तटकरे यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जाहीर प्रवेश केला. त्यामुळे माणगावमधील राजकीय समीकरणांना नवे वळण मिळाले असून महायुतीतील दोन प्रमुख पक्षांमध्येच आता ताकद आजमावण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे.