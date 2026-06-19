'त्या' महिलांच्या चेहऱ्यावर उमटला आनंद, गरीब मुलींसाठी सुकन्या समृद्धी योजनेचे कार्ड वितरित - SAKHI SUKHDA WELFARE FOUNDATION
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Published : June 19, 2026 at 1:14 PM IST
पुणे : पुण्यातील अनेक वस्त्यांमध्ये गोरगरीब कुटुंब राहतात. अश्या या वस्तीमध्ये राहणाऱ्या गोरगरीब महिलांच्या आरोग्यासाठी तसेच गोरगरीब गर्भवती महिलांना गर्भवती असल्यापासून ते बाळ सहा महिन्याचं होईपर्यंत रुग्णालयाचा संपूर्ण खर्च तसेच डिलिव्हरी देखील पुण्यातील चांगल्या रुग्णालयात करणाऱ्या 'सखी सुखदा वूमन वेल्फेअर फाउंडेशन'च्या वतीने वस्तीमधील 1800 बालकांचे आधारकार्ड आणि सुकन्या समृद्धी योजनेचे कार्ड वितरित करण्यात आले. त्यासोबतच पाच चिमुकल्यांना लकी ड्रॉच्या माध्यमातून विशेष बक्षीस देण्यात आले.
या कार्यक्रमाला राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, सखी-सुखदा वुमन वेल्फेअर फाऊंडेशनच्या संचालिका स्मिता पाटील, ॲड. तनिषा पाटील, उद्योजक ललीत कुमार जैन, झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागाचे सतिश फडके आदी मान्यवर उपस्थित होते.
सखी-सुखदा वेल्फेअर फाऊंडेशनच्या माध्यमातून पुणे शहरातील वस्ती भागातील 900 गरोदर मातांना सुरक्षित प्रसूतीसाठी सहाय्य करण्यात आले. फाउंडेशनच्या वतीने पुण्यातील कोथरूड परिसरातील गोरगरीब जनता तसेच वस्तीमध्ये राहणाऱ्या गर्भवती महिलांसाठी ही संस्था काम करत असून या संस्थेच्या माध्यमातून गर्भवती असल्यापासून ते पुण्यातील चांगल्या दीनानाथ रुग्णालयात डिलिव्हरी आणि मुलगा मुलगी झाल्यास तिच्या सहा महिन्याचे उपचार मोफत केलं जात आहेत.
याबाबत राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, स्मिता पाटील यांच्या खंबीर नेतृत्वामुळे सखी-सुखदा हा प्रकल्प यशस्वी झाला असून; सखी-सुखदाच्या वतीने आयोजित आनंद मेळावा म्हणजे आनंदी कोथरुडच्या वचनपूर्तीतील एक भावनिक क्षण आहे. या उपक्रमांतर्गत वस्ती भागातील अनेक गरोदर मातांचे बाळंतपण करण्याची संधी मिळाली आहे. सध्या समाजात वृद्धाश्रमांची वाढती संख्या आणि वंध्यत्वाची समस्या ही गंभीर सामाजिक चिंता बनली आहे. त्यामुळे वृद्धाश्रमासारख्या संकल्पना मोडीत काढण्यासाठी समाजातील दानशूर व्यक्तींनी पुढाकार घेऊन एखाद्या वयोवृद्ध दाम्पत्य किंवा एकल महिलांचे पालकत्व स्विकारावे.
पुणे : पुण्यातील अनेक वस्त्यांमध्ये गोरगरीब कुटुंब राहतात. अश्या या वस्तीमध्ये राहणाऱ्या गोरगरीब महिलांच्या आरोग्यासाठी तसेच गोरगरीब गर्भवती महिलांना गर्भवती असल्यापासून ते बाळ सहा महिन्याचं होईपर्यंत रुग्णालयाचा संपूर्ण खर्च तसेच डिलिव्हरी देखील पुण्यातील चांगल्या रुग्णालयात करणाऱ्या 'सखी सुखदा वूमन वेल्फेअर फाउंडेशन'च्या वतीने वस्तीमधील 1800 बालकांचे आधारकार्ड आणि सुकन्या समृद्धी योजनेचे कार्ड वितरित करण्यात आले. त्यासोबतच पाच चिमुकल्यांना लकी ड्रॉच्या माध्यमातून विशेष बक्षीस देण्यात आले.
या कार्यक्रमाला राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, सखी-सुखदा वुमन वेल्फेअर फाऊंडेशनच्या संचालिका स्मिता पाटील, ॲड. तनिषा पाटील, उद्योजक ललीत कुमार जैन, झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागाचे सतिश फडके आदी मान्यवर उपस्थित होते.
सखी-सुखदा वेल्फेअर फाऊंडेशनच्या माध्यमातून पुणे शहरातील वस्ती भागातील 900 गरोदर मातांना सुरक्षित प्रसूतीसाठी सहाय्य करण्यात आले. फाउंडेशनच्या वतीने पुण्यातील कोथरूड परिसरातील गोरगरीब जनता तसेच वस्तीमध्ये राहणाऱ्या गर्भवती महिलांसाठी ही संस्था काम करत असून या संस्थेच्या माध्यमातून गर्भवती असल्यापासून ते पुण्यातील चांगल्या दीनानाथ रुग्णालयात डिलिव्हरी आणि मुलगा मुलगी झाल्यास तिच्या सहा महिन्याचे उपचार मोफत केलं जात आहेत.
याबाबत राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, स्मिता पाटील यांच्या खंबीर नेतृत्वामुळे सखी-सुखदा हा प्रकल्प यशस्वी झाला असून; सखी-सुखदाच्या वतीने आयोजित आनंद मेळावा म्हणजे आनंदी कोथरुडच्या वचनपूर्तीतील एक भावनिक क्षण आहे. या उपक्रमांतर्गत वस्ती भागातील अनेक गरोदर मातांचे बाळंतपण करण्याची संधी मिळाली आहे. सध्या समाजात वृद्धाश्रमांची वाढती संख्या आणि वंध्यत्वाची समस्या ही गंभीर सामाजिक चिंता बनली आहे. त्यामुळे वृद्धाश्रमासारख्या संकल्पना मोडीत काढण्यासाठी समाजातील दानशूर व्यक्तींनी पुढाकार घेऊन एखाद्या वयोवृद्ध दाम्पत्य किंवा एकल महिलांचे पालकत्व स्विकारावे.