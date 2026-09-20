जेन झी आंदोलनातही जातीयवाद, 29 सप्टेंबर रोजी 'जय भीम जेनझी' आंदोलनाची सुजात आंबेडकरांची घोषणा
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Published : September 20, 2026 at 8:00 PM IST
श्रीरामपूर (अहिल्यानगर) : राज्य सरकारने विधानसभा आणि विधान परिषदेत आपल्या बहुमताच्या जोरावर संमत केलेला धर्मांतरविरोधी कायदा उच्च न्यायालयात अजिबात टिकणार नाही. असा ठाम विश्वास सुजात आंबेडकर यांनी व्यक्त केला. या अन्यायी कायद्याच्या विरोधात वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर हे स्वतः लवकरच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती सुजात आंबेडकर यांनी दिली. श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव येथे आयोजित ख्रिस्ती हक्क परिषदेसाठी वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य सुजात आंबेडकर उपस्थित होते. या परिषदेत पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, येत्या 29 सप्टेंबर रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं जय भीम जेनझी या विशेष युवा परिषदेचे भव्य आयोजन करण्यात आले आहे.
श्रीरामपूर (अहिल्यानगर) : राज्य सरकारने विधानसभा आणि विधान परिषदेत आपल्या बहुमताच्या जोरावर संमत केलेला धर्मांतरविरोधी कायदा उच्च न्यायालयात अजिबात टिकणार नाही. असा ठाम विश्वास सुजात आंबेडकर यांनी व्यक्त केला. या अन्यायी कायद्याच्या विरोधात वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर हे स्वतः लवकरच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती सुजात आंबेडकर यांनी दिली. श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव येथे आयोजित ख्रिस्ती हक्क परिषदेसाठी वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य सुजात आंबेडकर उपस्थित होते. या परिषदेत पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, येत्या 29 सप्टेंबर रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं जय भीम जेनझी या विशेष युवा परिषदेचे भव्य आयोजन करण्यात आले आहे.