ETV Bharat / Videos

जेन झी आंदोलनातही जातीयवाद, 29 सप्टेंबर रोजी 'जय भीम जेनझी' आंदोलनाची सुजात आंबेडकरांची घोषणा

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
माहिती देताना सुजात आंबेडकर (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 20, 2026 at 8:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीरामपूर (अहिल्यानगर) : राज्य सरकारने विधानसभा आणि विधान परिषदेत आपल्या बहुमताच्या जोरावर संमत केलेला धर्मांतरविरोधी कायदा उच्च न्यायालयात अजिबात टिकणार नाही. असा ठाम विश्वास सुजात आंबेडकर यांनी व्यक्त केला. या अन्यायी कायद्याच्या विरोधात वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर हे स्वतः लवकरच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती सुजात आंबेडकर यांनी दिली. श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव येथे आयोजित ख्रिस्ती हक्क परिषदेसाठी वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य सुजात आंबेडकर उपस्थित होते. या परिषदेत पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, येत्या 29 सप्टेंबर रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं जय भीम जेनझी या विशेष युवा परिषदेचे भव्य आयोजन करण्यात आले आहे. 

श्रीरामपूर (अहिल्यानगर) : राज्य सरकारने विधानसभा आणि विधान परिषदेत आपल्या बहुमताच्या जोरावर संमत केलेला धर्मांतरविरोधी कायदा उच्च न्यायालयात अजिबात टिकणार नाही. असा ठाम विश्वास सुजात आंबेडकर यांनी व्यक्त केला. या अन्यायी कायद्याच्या विरोधात वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर हे स्वतः लवकरच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती सुजात आंबेडकर यांनी दिली. श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव येथे आयोजित ख्रिस्ती हक्क परिषदेसाठी वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य सुजात आंबेडकर उपस्थित होते. या परिषदेत पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, येत्या 29 सप्टेंबर रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं जय भीम जेनझी या विशेष युवा परिषदेचे भव्य आयोजन करण्यात आले आहे. 

For All Latest Updates

TAGGED:

सुजात आंबेडकर
जय भीम जेनझी
SUJAT AMBEDKAR
ख्रिस्ती हक्क परिषद
SUJAT AMBEDKAR

संबंधित बातम्या

नवसाला पावणारा हनुमानपेठचा राजा

नवसाला पावणारा हनुमानपेठचा राजा!, 14 वर्षांची अखंड परंपरा, यंदा तिरुपती बालाजीचा भव्य देखावा

September 20, 2026 at 8:29 PM IST
Ganeshotsav

दगडूशेठ बाप्पाच्या भक्तीची अनोखी झलक; काची परिवाराने साकारलं वृंदावन येथील प्रेम मंदिर देखावा

September 20, 2026 at 5:12 PM IST
LAXMAN HAKE ON MANOJ JARANGE

'मनोज जरांगेंनी खाऊन पिऊन केलं उपोषण'; ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाकेंचा हल्लाबोल

September 18, 2026 at 6:08 PM IST
Beed Pune railway

बीडकरांसाठी आनंदाची बातमी! बीड ते पुणे थेट रेल्वे सेवा सुरू; अवघ्या काही तासात अंतर कापणार

September 17, 2026 at 4:59 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.