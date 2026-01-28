'महाराष्ट्रानं आज सोनेरी हृदयाचा राजकारणी गमावला', सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली भावना - SUDHIR MUNGANTIWAR ON AJIT PAWAR
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 28, 2026 at 7:02 PM IST
नागपूर : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आज अकाली निधनामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रच शोकमग्न झालाय. पंतप्रधान, राष्ट्रपती यांच्यासह देशातील सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. "महाराष्ट्रानं सोनेरी हृदयाचा राजकारणी गमावला", अशा शब्दामध्ये राज्याचे माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. "अजित पवार यांच्या रूपानं आम्ही सर्वांनी एक सोनेरी हृदयाचा राजकारणी गमावलाय. अजित पवार यांना केवळ त्यांच्या पक्षातीलच नाही तर सर्व राजकीय पक्षातील कार्यकर्ते त्यांना 'दादा' म्हणून ओळखायचे. निर्भीड आणि वक्तशीरपणाचे धनी असलेले दुर्मिळ राजकीय नेते म्हणून अजित दादांकडं बघितलं जात होते. अतिशय निर्भीडपणे विधानसभेत प्रश्नाचे उत्तर देतात स्पष्टपणा हा त्यांचा गुण होता. पोटात जे, तेच ओठावर असायचे. पारदर्शक नेता महाराष्ट्रानं गमावला आहे," अशा शब्दात सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
नागपूर : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आज अकाली निधनामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रच शोकमग्न झालाय. पंतप्रधान, राष्ट्रपती यांच्यासह देशातील सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. "महाराष्ट्रानं सोनेरी हृदयाचा राजकारणी गमावला", अशा शब्दामध्ये राज्याचे माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. "अजित पवार यांच्या रूपानं आम्ही सर्वांनी एक सोनेरी हृदयाचा राजकारणी गमावलाय. अजित पवार यांना केवळ त्यांच्या पक्षातीलच नाही तर सर्व राजकीय पक्षातील कार्यकर्ते त्यांना 'दादा' म्हणून ओळखायचे. निर्भीड आणि वक्तशीरपणाचे धनी असलेले दुर्मिळ राजकीय नेते म्हणून अजित दादांकडं बघितलं जात होते. अतिशय निर्भीडपणे विधानसभेत प्रश्नाचे उत्तर देतात स्पष्टपणा हा त्यांचा गुण होता. पोटात जे, तेच ओठावर असायचे. पारदर्शक नेता महाराष्ट्रानं गमावला आहे," अशा शब्दात सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.