ETV Bharat / Videos

धर्मेद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याकरिता 'कॉक्रोज'चे सावित्रीबाई फुले विद्यापीठासमोर आंदोलन; विद्यार्थ्यांनी काय सांगितलं? - COCKROACH JANATA PARTY NEWS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनातील विद्यार्थ्यांनी काय सांगितलं? (Source- ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 11, 2026 at 6:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : पुण्यात आज कॉक्रोज जनता पार्टीच्या वतीनं नीट पेपर फुटी प्रकरणात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासमोर आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात कॉक्रोज जनता पार्टीच्या वतीनं शिक्षण क्षेत्राबाबत तसेच देशात होत असलेल्या पेपर फुटी प्रकरणाबाबत पक्षाच्या वतीनं जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात मोठ्या संख्येनं तरुण, विद्यार्थी तसेच सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी तसेच कायदे अभ्यासक ॲड.असीम सरोदे आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम  हे देखील सहभागी होणार आहेत. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, यामागणीसाठी विद्यार्थी मोठ्या संख्येनं आंदोलन स्थळी दाखल होत आहेत.  यावेळी ईटीव्ही भारतनं त्यांच्याशी संवाद साधत त्यांची मागणी आणि भावना समजून घेतली. 

पुणे : पुण्यात आज कॉक्रोज जनता पार्टीच्या वतीनं नीट पेपर फुटी प्रकरणात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासमोर आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात कॉक्रोज जनता पार्टीच्या वतीनं शिक्षण क्षेत्राबाबत तसेच देशात होत असलेल्या पेपर फुटी प्रकरणाबाबत पक्षाच्या वतीनं जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात मोठ्या संख्येनं तरुण, विद्यार्थी तसेच सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी तसेच कायदे अभ्यासक ॲड.असीम सरोदे आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम  हे देखील सहभागी होणार आहेत. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, यामागणीसाठी विद्यार्थी मोठ्या संख्येनं आंदोलन स्थळी दाखल होत आहेत.  यावेळी ईटीव्ही भारतनं त्यांच्याशी संवाद साधत त्यांची मागणी आणि भावना समजून घेतली. 

For All Latest Updates

TAGGED:

COCKROACH PARTY PROTEST PUNE
SAVITRIBAI PHULE UNIVERSITY
STUDENTS ON COCKROACH PARTY PROTEST
क्रॉकरोज पार्टी पुणे आंदोलन
COCKROACH JANATA PARTY NEWS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

ETV Bharat Marathi’s extensive presence and commitment to showcase the diverse stories and happenings from all 36 districts of Maharashtra, cater to Marathi audience in India and elsewhere. Having a broad presence across the state allows us to capture a wide range of perspectives and experiences, contributing to a more comprehensive understanding of Marathi culture, traditions, and developments. The focus on creativity in storytelling adds depth and engagement to the news it serves and makes it more appealing to the audience....view details

संबंधित बातम्या

Massive fire showroom in Nagpur

दुचाकी शोरूमला मोठी आग, अनेक दुचाकी जळून खाक

June 9, 2026 at 5:21 PM IST
DAUND PATAS FIRING

दौंडमध्ये सिमेंट वाहतुकीच्या वादातून थरार; पाटसमध्ये दोन गटात हाणामारीनंतर गोळीबार, वरिष्ठ पोलिसांची धाव!

June 5, 2026 at 8:28 PM IST
PUNE MERCHANTS CHAMBER PROTESTS

बाजार समितीच्या नव्या कराविरोधात पुणे मर्चंट्स चेंबरचे आंदोलन; हमाल पंचायतीसह विविध संघटनांचा मोठा पाठिंबा!

June 2, 2026 at 9:00 PM IST
Supriya Sule

काँग्रेसचा गमछा गळ्यात पडताच सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "प्रवेश थोडीच आहे"

June 2, 2026 at 1:50 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.