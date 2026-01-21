ETV Bharat / Videos

बीडमधील विद्यार्थिनीचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना थेट पत्र; जिल्हा परिषद शाळेत गैरसोय आणि भ्रष्टाचाराचे केले आरोप - DEPUTY CHIEF MINISTER AJIT PAWAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
बीडमधील विद्यार्थिनीचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना थेट पत्र (Source- ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 21, 2026 at 4:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बीड- जिल्ह्यातील परभणी केसापुरी गावातील जिल्हा परिषद शाळेत शिकणारी अंकिता कवचट या विद्यार्थिनीने शाळेतील मूलभूत सुविधांचा अभाव आणि कथित भ्रष्टाचाराबाबत थेट पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र लिहिल्याने एकच खळबळ उडालीय. हे पत्र सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, प्रशासनासमोर गंभीर प्रश्न उपस्थित झालेत. आपल्या शाळेत पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, वर्गखोल्यांची दुरवस्था, बसण्यासाठीची सोय, शैक्षणिक साहित्य अशा मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे नमूद आहे. कागदावर खेळाचे साहित्य, पाणी फिल्टर, प्रोजेक्टर इतर साहित्य दाखवले जाते, मात्र प्रत्यक्षात ते शाळेत उपलब्ध नसल्याचे तिचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात महिला सरपंचाने आरोप फेटाळून लावत मुलीने उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले हा आमचा विकास आहे ही आमची प्रगती आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली. तर याची चौकशी करावी त्याला आम्ही सामोरं जायला तयार आहोत, असं महिला सरपंचांनी म्हटलंय.
 

बीड- जिल्ह्यातील परभणी केसापुरी गावातील जिल्हा परिषद शाळेत शिकणारी अंकिता कवचट या विद्यार्थिनीने शाळेतील मूलभूत सुविधांचा अभाव आणि कथित भ्रष्टाचाराबाबत थेट पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र लिहिल्याने एकच खळबळ उडालीय. हे पत्र सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, प्रशासनासमोर गंभीर प्रश्न उपस्थित झालेत. आपल्या शाळेत पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, वर्गखोल्यांची दुरवस्था, बसण्यासाठीची सोय, शैक्षणिक साहित्य अशा मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे नमूद आहे. कागदावर खेळाचे साहित्य, पाणी फिल्टर, प्रोजेक्टर इतर साहित्य दाखवले जाते, मात्र प्रत्यक्षात ते शाळेत उपलब्ध नसल्याचे तिचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात महिला सरपंचाने आरोप फेटाळून लावत मुलीने उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले हा आमचा विकास आहे ही आमची प्रगती आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली. तर याची चौकशी करावी त्याला आम्ही सामोरं जायला तयार आहोत, असं महिला सरपंचांनी म्हटलंय.
 

For All Latest Updates

TAGGED:

STUDENT DIRECT LETTER AJIT PAWAR
ZILLA PARISHAD SCHOOL
BEED STUDENT
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना पत्र
DEPUTY CHIEF MINISTER AJIT PAWAR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

Maghi Ganesh Jayanti 2026

गणेश जयंती 2026; विराज जोशींनी केली दगडूशेठ हलवाई गणपती चरणी स्वराभिषेकातून गायनसेवा अर्पण

January 21, 2026 at 3:40 PM IST
Mahad Poladpur shivsena

जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी प्रचाराचा धडाका, मंत्री भरत गोगावले यांनी नॅपकिन फिरवत विरोधकांना दिला इशारा

January 20, 2026 at 7:28 PM IST
mangaon shivsena

माणगावमध्ये शिवसेनेचं शक्तिप्रदर्शन, राष्ट्रवादीला धक्का देत उमेदवारी अर्ज केले दाखल

January 19, 2026 at 7:40 PM IST
elected ncp corporators met ajit pawar

पुण्यातील नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी घेतली अजित पवारांची भेट, सांगितली पराभवाची कारणं

January 19, 2026 at 5:23 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.