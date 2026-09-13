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मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांचे हाल; तीन तासाच्या प्रवासाकरिता लागतात 12 तास!

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वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांचे हाल (Source- ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 13, 2026 at 12:55 PM IST

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रायगड- मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक कोंडीने गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांचा प्रवास अक्षरशः त्रासदायक ठरला आहे. दिवा येथून शनिवारी रात्री 10 वाजता कोकणाच्या दिशेने निघालेली एसटी बस रविवारी सकाळी साडेआठ वाजले तरी माणगावमध्ये पोहोचलेली नाही. अवघ्या तीन ते चार तासांच्या प्रवासासाठी तब्बल 12 तास लागत असल्याने प्रवाशांचा संताप वाढला आहे. माणगाव, इंदापूरसह महामार्गावरील अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली असून वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. रात्रभर बसमध्ये अडकून पडल्यानं महिला, लहान मुलं आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे मोठे हाल होत आहेत. वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पोलिसांकडून प्रयत्न सुरू असले तरी वाहनांची संख्या मोठी असल्यानं कोंडी कायम आहे. दरवर्षी गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबई-गोवा महामार्गावर अशीच परिस्थिती निर्माण होते. मात्र, यंदाही चाकरमान्यांना साधारणत: 12  तास वाहतूक कोंडीत अडकून प्रवास करावा लागत असल्यानं प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. कोकणातील राजकारण्यांकडून आणि प्रशासनाकडून उपाययोजना होत नसल्यानं कोकणवासीयांचा संताप आता उफाळून येताना दिसत आहे. 

रायगड- मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतूक कोंडीने गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांचा प्रवास अक्षरशः त्रासदायक ठरला आहे. दिवा येथून शनिवारी रात्री 10 वाजता कोकणाच्या दिशेने निघालेली एसटी बस रविवारी सकाळी साडेआठ वाजले तरी माणगावमध्ये पोहोचलेली नाही. अवघ्या तीन ते चार तासांच्या प्रवासासाठी तब्बल 12 तास लागत असल्याने प्रवाशांचा संताप वाढला आहे. माणगाव, इंदापूरसह महामार्गावरील अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली असून वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. रात्रभर बसमध्ये अडकून पडल्यानं महिला, लहान मुलं आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे मोठे हाल होत आहेत. वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पोलिसांकडून प्रयत्न सुरू असले तरी वाहनांची संख्या मोठी असल्यानं कोंडी कायम आहे. दरवर्षी गणेशोत्सवाच्या काळात मुंबई-गोवा महामार्गावर अशीच परिस्थिती निर्माण होते. मात्र, यंदाही चाकरमान्यांना साधारणत: 12  तास वाहतूक कोंडीत अडकून प्रवास करावा लागत असल्यानं प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. कोकणातील राजकारण्यांकडून आणि प्रशासनाकडून उपाययोजना होत नसल्यानं कोकणवासीयांचा संताप आता उफाळून येताना दिसत आहे. 

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TAGGED:

गणेशोत्सव
GANESHTOSAV
MUMBAI GOA TRAFFIC CONGESTION
GANESH FESTIVAL 2026

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