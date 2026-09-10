लग्नासाठी मुली मिळत नाहीत म्हणून तरुणाचं आंदोलन; म्हणाला, ''लग्नही जमवा आणि लग्नानंतर घरकुलही द्या''
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Published : September 10, 2026 at 6:07 PM IST
सोलापूर: लग्न होत नसल्यामुळे सोलापुरातील जुन्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर किसन ननावरे या 28 वर्षीय युवकानं कपाळाला बाशिंग बांधून अनोखं धरणे आंदोलन सुरू केलं आहे. मागणी मान्य होईपर्यंत आंदोलनातून उठणार नाही, असा इशारा त्यानं दिला आहे. सध्या लग्नासाठी खासगी दलालांनी आणि वेबसाईट्सनी उच्छाद मांडला असून, त्याद्वारे तरुण-तरुणींची मोठी फसवणूक होत आहे. या दलालांवर टाच आणण्यासाठी राज्य सरकारच्या समाजकल्याण विभागानं स्वतःचं मोफत सरकारी वधू-वर सूचक केंद्र सुरू करावं, अशी मागणी त्यानं केली आहे. विवाहाच्या वेळच्या नोंदणीसोबतच, विवाह न झालेल्या तरुण-तरुणींची आधीच नोंदणी करून त्यांचं लग्न जमवण्याचं काम सरकारनं करावं. समाज कल्याण केंद्रामार्फत लग्नानंतरही मदत करावी. सरकारी वेबपोर्टल मार्फत लग्न जमल्यास, लग्नासाठी खर्च, लग्नानंतर घरकुल मिळावं जेणेकरून सुखी संसार करता येईल, अशी आग्रही विनंती या तरुणानं केली आहे.
सोलापूर: लग्न होत नसल्यामुळे सोलापुरातील जुन्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर किसन ननावरे या 28 वर्षीय युवकानं कपाळाला बाशिंग बांधून अनोखं धरणे आंदोलन सुरू केलं आहे. मागणी मान्य होईपर्यंत आंदोलनातून उठणार नाही, असा इशारा त्यानं दिला आहे. सध्या लग्नासाठी खासगी दलालांनी आणि वेबसाईट्सनी उच्छाद मांडला असून, त्याद्वारे तरुण-तरुणींची मोठी फसवणूक होत आहे. या दलालांवर टाच आणण्यासाठी राज्य सरकारच्या समाजकल्याण विभागानं स्वतःचं मोफत सरकारी वधू-वर सूचक केंद्र सुरू करावं, अशी मागणी त्यानं केली आहे. विवाहाच्या वेळच्या नोंदणीसोबतच, विवाह न झालेल्या तरुण-तरुणींची आधीच नोंदणी करून त्यांचं लग्न जमवण्याचं काम सरकारनं करावं. समाज कल्याण केंद्रामार्फत लग्नानंतरही मदत करावी. सरकारी वेबपोर्टल मार्फत लग्न जमल्यास, लग्नासाठी खर्च, लग्नानंतर घरकुल मिळावं जेणेकरून सुखी संसार करता येईल, अशी आग्रही विनंती या तरुणानं केली आहे.