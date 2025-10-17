ETV Bharat / Videos

'फिनेल नाही म्हणून भिक मागतो'; पोलादपूर एसटी स्टँड परिसरात अनोखं आंदोलन - POLADPUR ST STAND PROTEST

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 17, 2025 at 7:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रायगड : पोलादपूर तालुक्यातील एसटी स्टँडची दुरवस्था दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालली आहे. प्रवासी आणि स्थानिक नागरिकांना दररोज दुर्गंधीचा त्रास सहन करावा लागतोय. सांडपाणी व्यवस्थापनाची अत्यंत बिकट अवस्था, तसेच स्वच्छतागृहांची दयनीय परिस्थिती यामुळे संताप व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर 'आपली माती, आपली माणसं' या सामाजिक संस्थेने अनोख्या पद्धतीने आंदोलन करत प्रशासनाचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पोलादपूर एसटी स्टँड परिसरातील सांडपाणी निचऱ्याची व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. सांडपाणी थेट उघड्यावर वाहत असल्याने परिसरात तीव्र दुर्गंधी पसरलेली असते. प्रवाशांसोबतच या ठिकाणी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही यातून मोठ्या अडचणींना सामोरं जावं लागतं. याशिवाय महिला आणि पुरुष स्वच्छतागृहांची स्थिती अत्यंत दयनीय असून, तेथे नियमित स्वच्छतेचा पूर्ण अभाव आहे.

स्थानिक नागरिकांनी आणि 'आपली माती आपली माणसं' संस्थेने या समस्येबाबत वारंवार एसटी महामंडळ व नगरपंचायत प्रशासनाला लेखी आणि मौखिक तक्रारी केल्या. मात्र, वारंवार केलेल्या सूचनांकडे प्रशासनाने दुर्लक्षच केल्याने संस्थेने थेट 'भिक मागो' आंदोलन छेडले. संस्थेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी एसटी स्टँड परिसरात 'फिनेल नाही म्हणून आम्ही भिक मागतो' अशी फलकं घेऊन आंदोलन केलं. आंदोलनादरम्यान पदाधिकाऱ्यांनी संबंधित एसटी कंट्रोलर आणि सफाई कर्मचाऱ्यांना विचारणा केली असता, “फिनेल उपलब्ध नाही” अशी उत्तरं देण्यात आली. त्यामुळे संस्थेच्या सदस्यांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली.

रायगड : पोलादपूर तालुक्यातील एसटी स्टँडची दुरवस्था दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालली आहे. प्रवासी आणि स्थानिक नागरिकांना दररोज दुर्गंधीचा त्रास सहन करावा लागतोय. सांडपाणी व्यवस्थापनाची अत्यंत बिकट अवस्था, तसेच स्वच्छतागृहांची दयनीय परिस्थिती यामुळे संताप व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर 'आपली माती, आपली माणसं' या सामाजिक संस्थेने अनोख्या पद्धतीने आंदोलन करत प्रशासनाचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पोलादपूर एसटी स्टँड परिसरातील सांडपाणी निचऱ्याची व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. सांडपाणी थेट उघड्यावर वाहत असल्याने परिसरात तीव्र दुर्गंधी पसरलेली असते. प्रवाशांसोबतच या ठिकाणी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही यातून मोठ्या अडचणींना सामोरं जावं लागतं. याशिवाय महिला आणि पुरुष स्वच्छतागृहांची स्थिती अत्यंत दयनीय असून, तेथे नियमित स्वच्छतेचा पूर्ण अभाव आहे.

स्थानिक नागरिकांनी आणि 'आपली माती आपली माणसं' संस्थेने या समस्येबाबत वारंवार एसटी महामंडळ व नगरपंचायत प्रशासनाला लेखी आणि मौखिक तक्रारी केल्या. मात्र, वारंवार केलेल्या सूचनांकडे प्रशासनाने दुर्लक्षच केल्याने संस्थेने थेट 'भिक मागो' आंदोलन छेडले. संस्थेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी एसटी स्टँड परिसरात 'फिनेल नाही म्हणून आम्ही भिक मागतो' अशी फलकं घेऊन आंदोलन केलं. आंदोलनादरम्यान पदाधिकाऱ्यांनी संबंधित एसटी कंट्रोलर आणि सफाई कर्मचाऱ्यांना विचारणा केली असता, “फिनेल उपलब्ध नाही” अशी उत्तरं देण्यात आली. त्यामुळे संस्थेच्या सदस्यांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली.

For All Latest Updates

TAGGED:

POLADPUR ST STAND CLEANLINESS
पोलादपूर एसटी स्टँड
आपली माती आपली माणसं संस्था आंदोलन
POLADPUR ST STAND PROTEST

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

वाडेश्वर कट्टा, वाडेश्वर कट्टा, पुण्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांचा दिवाळी फराळ

वाडेश्वर कट्टा : राजकीय दिवाळी फराळ आणि सर्वपक्षीय शहराध्यक्षांशी चर्चा, शाब्दिक फुलबाजे आणि बाँबची बरसात

October 17, 2025 at 3:27 PM IST
SHIV SENA FARMER AID

शिवसेनेच्या वतीनं पुरग्रस्त, ऊसतोड मजूरांसह शेतकऱ्यांना दिवाळीनिमित्त 'किराणा किट' भेट!; प्रताप सरनाईक यांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे दिल्या शुभेच्छा

October 17, 2025 at 1:59 PM IST
OBC Maha Elgar Melava in Beed

बीडमध्ये ओबीसी महाएल्गार मेळावा : आमचा विरोध मेळाव्याला नाही, तर भुजबळांच्या भूमिकेला - गंगाधर काळकुटे

October 17, 2025 at 1:02 PM IST
MP supriya sule

जातीय व धार्मिक तेढ निर्माण करणं देशासाठी घातक - खासदार सुप्रिया सुळे

October 16, 2025 at 6:38 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.