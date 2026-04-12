प्रसिद्ध गायक नितीन मुकेश आपल्या मुलासह साईबाबांच्या चरणी नतमस्तक - SINGER NITIN MUKESH SHIRDI

गायक नितीन मुकेश (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 12, 2026 at 2:29 PM IST

शिर्डी (अहिल्यानगर) : भारतीय चित्रपट सृष्टीतील प्रसिद्ध गायक नितीन मुकेश यांनी शिर्डी येऊन साईबाबांचं दर्शन घेतलं. दर्शनानंतर आपलं जीवन सार्थकी लागल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतल्यानंतर मनाला समाधान आणि शांती लाभल्याचं त्यांनी माध्यमांशी बोलताना नमूद केलं.

"मी वयाच्या नवव्या वर्षापासून वडिलांसोबत शिर्डीत येत असल्याचं सांगतितलं. साईबाबांवरील आपली श्रद्धा त्यांनी व्यक्त केली. आजही त्या परंपरेला जपत मी माझ्यासोबत काम करणाऱ्या टीमला साईबाबांच्या दर्शनासाठी घेऊन आलो आहे, असं त्यांनी सांगितलं. लवकरच माझा टीमसह अमेरिकेचा दौरा होणार आहे. त्याआधी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेऊन त्यांचा आशीर्वाद घेतल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
 

सोबतच, "जेव्हा जेव्हा आम्ही लांब प्रवासाला निघतो. तेव्हा साईबाबांचा आशीर्वाद घेऊनच जातो, अशी आमची परंपरा असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. 'सबका मालिक एक' या साईबाबांच्या विचारांवर माझा पूर्ण विश्वास आहे. साईबाबांनी आमचं रक्षण करावं, अशी प्रार्थना आज त्यांच्या चरणी केल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. जोपर्यंत हे जीवन आहे तोपर्यंत साईबाबांच्या चरणी नतमस्तक होण्याचा योग येत राहो अशी प्रार्थनाही त्यांनी केली. यावेळी नितीन मुकेश यांनी आपल्या मुलगा नमन आणि टीमसह आज शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं मनोभावे दर्शन घेतलं. तसेच त्यांनी द्वारकामाई आणि गुरुस्थान मंदिरात जाऊनही दर्शन घेतलं. दरम्यान साईबाबा संस्थानचे उपकार्यकारी अधिकारी भिमराज दराडे यांनी नितीन मुकेश यांचा शाल व साईबाबांची मूर्ती देऊन सत्कार केला. 

