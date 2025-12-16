ETV Bharat / Videos

शिरूर कासारमध्ये सातव्या सिंदफणा मराठी साहित्य संमेलनाला सुरुवात; साहित्य दिंडी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू - SINDPHANA MARATHI SAHITYA SAMMELAN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 16, 2025 at 5:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बीड : संत ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी ग्रंथ ज्या दिवशी लिहून ठेवला त्यादिवशी मराठी अभिजात भाषा झाली. आठशे वर्षापूर्वीच आमची मराठी भाषा अभिजात आहे, असं मत ज्येष्ठ साहित्यिक प्राचार्य कौतिकराव ठाले पाटील यांनी केलं. बीडच्या शिरूर कासार शहरात जिल्हास्तरीय सातव्या 'सिंदफणा मराठी साहित्य संमेलन'च्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी संमेलनाध्यक्ष अमर हबीब यांच्यासह मान्यवर साहित्यिकांची उपस्थिती होती. दोन दिवस चालणाऱ्या या साहित्य संमेलनाची सुरुवात आज ग्रंथ दिंडीनं झाली. यावेळी मोठ्या संख्येनं विद्यार्थी, साहित्य प्रेमी उपस्थित होते. एकलव्य विद्यालय शिरूर कासार या महाविद्यालयाच्या प्रांगणात हे साहित्य संमेलन होत आहे. या साहित्य संमेलनात मुलाखत, व्याख्याने, परिसंवाद, कवी संमेलन आदी कार्यक्रमांची रेलचेल राहणार आहे.

बीड : संत ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी ग्रंथ ज्या दिवशी लिहून ठेवला त्यादिवशी मराठी अभिजात भाषा झाली. आठशे वर्षापूर्वीच आमची मराठी भाषा अभिजात आहे, असं मत ज्येष्ठ साहित्यिक प्राचार्य कौतिकराव ठाले पाटील यांनी केलं. बीडच्या शिरूर कासार शहरात जिल्हास्तरीय सातव्या 'सिंदफणा मराठी साहित्य संमेलन'च्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी संमेलनाध्यक्ष अमर हबीब यांच्यासह मान्यवर साहित्यिकांची उपस्थिती होती. दोन दिवस चालणाऱ्या या साहित्य संमेलनाची सुरुवात आज ग्रंथ दिंडीनं झाली. यावेळी मोठ्या संख्येनं विद्यार्थी, साहित्य प्रेमी उपस्थित होते. एकलव्य विद्यालय शिरूर कासार या महाविद्यालयाच्या प्रांगणात हे साहित्य संमेलन होत आहे. या साहित्य संमेलनात मुलाखत, व्याख्याने, परिसंवाद, कवी संमेलन आदी कार्यक्रमांची रेलचेल राहणार आहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

सिंदफणा मराठी साहित्य संमेलन
SAMMELAN START IN SHIRUR KASAR
SHIRUR KASAR EKLAVYA VIDYALAYA
साहित्य दिंडी
SINDPHANA MARATHI SAHITYA SAMMELAN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

PUNE NAVALE BRIDGE

नवले ब्रीज परिसरात 'महामृत्युंजय आंदोलन'; आंदोलक म्हणाले "कायमच्या उपाययोजना करा"

December 12, 2025 at 5:42 PM IST
पंकजा मुंडे वडिलांच्या आठवणीने गहिवरल्या

गोपीनाथ मुंडे जयंती : पंकजा मुंडे वडिलांच्या आठवणीने गहिवरल्या, सांगितली खास आठवण

December 12, 2025 at 5:29 PM IST
BEED FARMER MOVEMENT

बीडमध्ये सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकरी आक्रमक; सरकारला जनआंदोलनाचा इशारा

December 11, 2025 at 8:50 PM IST
Nagpur Leopard

बिबट्यांची संख्या हाताबाहेर गेलीय, मारायची परवानगी द्या; आशिष देशमुख यांची केंद्रीय वनमंत्र्यांकडे मागणी

December 11, 2025 at 2:23 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.