नसरापूर प्रकरणी आरोपीला फाशी द्या, पुण्यात हजारो नागरिकांचा 'मूक कॅन्डल मोर्चा', पाहा व्हिडिओ - NASRAPUR RAPE AND MURDER CASE

नसरापूर प्रकरणी पुण्यात मूक मोर्चा (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 10, 2026 at 7:53 PM IST

पुणे : 1 मे रोजी पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे एका नराधमानं चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या केली होती. या घटनेनंतर सर्वत्र तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आला. तसेच आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे. आज पुण्यात हजारो पुणेकरांनी रस्त्यावर उतरून चिमुकलीला न्याय मिळावा, या मागणीसाठी मूक कॅन्डल मार्च काढला. पुण्यातील बालगंधर्व चौक ते सावरकर स्मारक, कर्वे रोड असा हा मूक मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी मोठ्या संख्येनं पुणेकर सहभागी झाले होते. हातात फलक घेत लहान मुली विशेष म्हणजे महिलांची उपस्थिती मोठ्या प्रमाणात दिसून आली. या मोर्चादरम्यान कोणतीही घोषणाबाजी करण्यात आली नाही. यावेळी अभिनेते सलील कुलकर्णीदेखील उपस्थित होते. 

