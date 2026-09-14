चांदीच्या पालखीत मानाचा पहिला श्री कसबा गणपती बाप्पा विराजमान; पाहा, आगमन मिरवणूक
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Published : September 14, 2026 at 12:15 PM IST
पुणे: गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरयाचा जयघोष... ढोल ताशांचा गजर आणि अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरणात आज सर्वत्र गणेशोत्सवाला सुरुवात झाली आहे. पुणे शहराचा गणेशोत्सव हा जगप्रसिद्ध असून जगभरातून भाविक हे पुणे शहरातील गणेशोत्सव पाहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात येत असतात. पुणे शहरात मानाचा पहिला श्री कसबा गणपती बाप्पाचे मोठ्या उत्साहात आणि भक्तीभावात आगमन होत आहे. मानाचा पहिला श्री कसबा गणपती मंडळाची आगमन मिरवणूक ही मूर्तिकार अभिजीत धोंडफळे यांच्या येथून चांदीच्या पालखीत पारंपरिक पद्धतीनं सकाळी नऊ वाजता निघाली. यंदाच्या या मिरवणुकीत प्रभात बँड, संघर्ष ढोल ताशा पथक, ज्ञानप्रबोधिनी युवक विभाग, शौर्य ढोलताशा पथक सहभागी झाले आहे. ही मिरवणूक रास्ता पेठ पाॅवर हाउस, केईएम रुग्णालय, अपोलो थिएटर, दारूवाला पूल, देवजीबाबा चौक मार्गे कसबा गणपती मंदिरा जवळून जाणार आहे. त्यानंतर 11 वाजून 45 मिनिटांनी 'दंडक्रम पारायण' यशस्वीरीत्या पूर्ण करून उल्लेखनीय कामगिरी केलेले 19 वर्षीय वेदमूर्ती देवव्रत रेखे यांच्या हस्ते श्रींची प्रतिष्ठापना केली जाणार आहे.
पुणे: गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरयाचा जयघोष... ढोल ताशांचा गजर आणि अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरणात आज सर्वत्र गणेशोत्सवाला सुरुवात झाली आहे. पुणे शहराचा गणेशोत्सव हा जगप्रसिद्ध असून जगभरातून भाविक हे पुणे शहरातील गणेशोत्सव पाहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात येत असतात. पुणे शहरात मानाचा पहिला श्री कसबा गणपती बाप्पाचे मोठ्या उत्साहात आणि भक्तीभावात आगमन होत आहे. मानाचा पहिला श्री कसबा गणपती मंडळाची आगमन मिरवणूक ही मूर्तिकार अभिजीत धोंडफळे यांच्या येथून चांदीच्या पालखीत पारंपरिक पद्धतीनं सकाळी नऊ वाजता निघाली. यंदाच्या या मिरवणुकीत प्रभात बँड, संघर्ष ढोल ताशा पथक, ज्ञानप्रबोधिनी युवक विभाग, शौर्य ढोलताशा पथक सहभागी झाले आहे. ही मिरवणूक रास्ता पेठ पाॅवर हाउस, केईएम रुग्णालय, अपोलो थिएटर, दारूवाला पूल, देवजीबाबा चौक मार्गे कसबा गणपती मंदिरा जवळून जाणार आहे. त्यानंतर 11 वाजून 45 मिनिटांनी 'दंडक्रम पारायण' यशस्वीरीत्या पूर्ण करून उल्लेखनीय कामगिरी केलेले 19 वर्षीय वेदमूर्ती देवव्रत रेखे यांच्या हस्ते श्रींची प्रतिष्ठापना केली जाणार आहे.