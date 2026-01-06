ETV Bharat / Videos

श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिराला अंगारकीनिमित्त भव्य पारंपरिक पुष्पआरास - SHREEMANT DAGDUSHETH HALWAI GANPATI

श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिराला अंगारकीनिमित्त भव्य पारंपरिक पुष्पआरास (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 6, 2026 at 2:07 PM IST

पुणे : 'ओम् गं गणपतये नम :', 'गणपती बाप्पा मोरया', 'मंगलमूर्ती मोरया'च्या जयघोषानं मंगळवारी (6 जानेवारी) पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिराचा परिसर दुमदुमून गेला. नववर्षातील पहिला अंगारकी संकष्टी चतुर्थी योग असल्यामुळं भाविकांनी दगडूशेठ हलवाई गणपतीच्या दर्शनासाठी पहाटेपासूनच मोठी गर्दी केली. यावेळी मंदिराच्या कळसापासून ते गाभाऱ्यापर्यंत विविधरंगी फुलांनी केलेली पारंपरिक आकर्षक पुष्पसजावट आणि विद्युतरोषणाने संपूर्ण श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिर उजळून निघाले होते. श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट, सुवर्णयुग तरुण मंडळाच्या वतीनं अंगारकी संकष्टी चतुर्थीनिमित्त गणपती मंदिरामध्ये विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असून ब्रह्मणस्पती सूक्त अभिषेक, श्री गणेशयाग देखील मंदिरात पार पडला. याशिवाय, गणरायाची आरती करण्यासाठी भाविकांनी मोठया संख्येने गर्दी केली होती. तसंच झेंडू, गुलाब, शेवंती आदी फुले वापरुन मंदिरावर पारंपरिक सजावट करण्यात आली आहे. तर, सभामंडपात आकर्षक फुलांची आरास करण्यात आली आहे. मंदिर पहाटेपासून भाविकांकरीता दर्शनासाठी मंदिर खुले ठेवण्यात आले असून भाविकांनी पहाटेपासूनच मोठया संख्येने गर्दी केली आहे. श्री तांबडी जोगेश्वरी मंदिर रस्ता, मंदिराच्या मागच्या बाजूला मोठ्या प्रमाणावर भाविकांच्या दर्शनासाठी रांगा लागल्या आहेत. 

संपादकांची शिफारस

