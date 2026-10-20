Shivsena Dasara Melava LIVE : शिवाजी पार्कवरील दसरा मेळावा, उद्धव ठाकरे यांचे लाईव्ह भाषण
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Published : October 20, 2026 at 6:52 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वाचं स्थान असलेल्या शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याची परंपरा गेल्या सहा दशकांपासून सुरू आहे. सुरुवातीला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि त्यानंतर उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे हे दसरा मेळाव्याच्या माध्यमातून आपल्या समर्थकांना मार्गदर्शन करतात. त्यामुळे शिवसेनेच्या राजकीय परंपरेतील हा महत्त्वाचा दिवस मानला जातो.
यंदाही शिवसेनेच्या दोन्ही गटांच्या दसरा मेळाव्यांची जोरदार चर्चा असून, दोन्ही ठिकाणी जय्यत तयारी करण्यात आली. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचा दसरा मेळावा आज (20 ऑक्टोबर) दादर येथील शिवाजी पार्क मैदानावर होत आहे. मेळाव्यासाठी भव्य व्यासपीठ उभारण्यात आलं असून, त्यावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि मीनाताई ठाकरे यांचे छायाचित्र लावण्यात आलं आहे.
शिवतीर्थावर परंपरेचा वारसा - शिवाजी पार्क हे शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याचे ऐतिहासिक ठिकाण मानले जाते. 1966 मध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी याच मैदानावर पहिला दसरा मेळावा घेतला. मराठी माणसाच्या हक्कांचा मुद्दा घेऊन सुरू झालेल्या या राजकीय प्रवासात शिवाजी पार्कला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. पुढे हे मैदान शिवसैनिकांसाठी 'शिवतीर्थ' म्हणून ओळखले जाऊ लागले. बाळासाहेबांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे यांनी ही परंपरा पुढे सुरू ठेवली. मात्र, 2022 मध्ये शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर पक्षाच्या नेतृत्वावरून आणि वारशावरून संघर्ष सुरू झाला. त्यामुळे शिवाजी पार्कवरील मेळावा हा केवळ दसऱ्याचा कार्यक्रम न राहता, शिवसेनेची मूळ ओळख आणि कार्यकर्त्यांवरील पकड दाखवण्याचे व्यासपीठ बनला आहे.
मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वाचं स्थान असलेल्या शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याची परंपरा गेल्या सहा दशकांपासून सुरू आहे. सुरुवातीला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि त्यानंतर उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे हे दसरा मेळाव्याच्या माध्यमातून आपल्या समर्थकांना मार्गदर्शन करतात. त्यामुळे शिवसेनेच्या राजकीय परंपरेतील हा महत्त्वाचा दिवस मानला जातो.
यंदाही शिवसेनेच्या दोन्ही गटांच्या दसरा मेळाव्यांची जोरदार चर्चा असून, दोन्ही ठिकाणी जय्यत तयारी करण्यात आली. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचा दसरा मेळावा आज (20 ऑक्टोबर) दादर येथील शिवाजी पार्क मैदानावर होत आहे. मेळाव्यासाठी भव्य व्यासपीठ उभारण्यात आलं असून, त्यावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि मीनाताई ठाकरे यांचे छायाचित्र लावण्यात आलं आहे.
शिवतीर्थावर परंपरेचा वारसा - शिवाजी पार्क हे शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याचे ऐतिहासिक ठिकाण मानले जाते. 1966 मध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी याच मैदानावर पहिला दसरा मेळावा घेतला. मराठी माणसाच्या हक्कांचा मुद्दा घेऊन सुरू झालेल्या या राजकीय प्रवासात शिवाजी पार्कला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. पुढे हे मैदान शिवसैनिकांसाठी 'शिवतीर्थ' म्हणून ओळखले जाऊ लागले. बाळासाहेबांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे यांनी ही परंपरा पुढे सुरू ठेवली. मात्र, 2022 मध्ये शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर पक्षाच्या नेतृत्वावरून आणि वारशावरून संघर्ष सुरू झाला. त्यामुळे शिवाजी पार्कवरील मेळावा हा केवळ दसऱ्याचा कार्यक्रम न राहता, शिवसेनेची मूळ ओळख आणि कार्यकर्त्यांवरील पकड दाखवण्याचे व्यासपीठ बनला आहे.