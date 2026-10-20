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DCM Eknath Shinde Speech LIVE : नेस्को सेंटरमधील दसरा मेळावा, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे भाषण लाईव्ह

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उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 20, 2026 at 7:06 PM IST

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मुंबई - शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याची परंपरा, पक्षाचा वारसा आणि राजकीय ताकद दाखवण्याची स्पर्धा यंदाही पाहायला मिळणार आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना पक्षाचा मेळावा दादर येथील शिवाजी पार्कवर, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा मेळावा गोरेगाव येथील नेस्को मैदानावर होत आहे.  

शिवतीर्थावर परंपरेचा वारसा - शिवाजी पार्क हे शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याचे ऐतिहासिक ठिकाण मानले जाते. 1966 मध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी याच मैदानावर पहिला दसरा मेळावा घेतला. मराठी माणसाच्या हक्कांचा मुद्दा घेऊन सुरू झालेल्या या राजकीय प्रवासात शिवाजी पार्कला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. पुढे हे मैदान शिवसैनिकांसाठी 'शिवतीर्थ' म्हणून ओळखले जाऊ लागले. बाळासाहेबांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे यांनी ही परंपरा पुढे सुरू ठेवली. मात्र, 2022 मध्ये शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर पक्षाच्या नेतृत्वावरून आणि वारशावरून संघर्ष सुरू झाला. त्यामुळे शिवाजी पार्कवरील मेळावा हा केवळ दसऱ्याचा कार्यक्रम न राहता, शिवसेनेची मूळ ओळख आणि कार्यकर्त्यांवरील पकड दाखवण्याचे व्यासपीठ बनला आहे.

 

मुंबई - शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याची परंपरा, पक्षाचा वारसा आणि राजकीय ताकद दाखवण्याची स्पर्धा यंदाही पाहायला मिळणार आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना पक्षाचा मेळावा दादर येथील शिवाजी पार्कवर, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा मेळावा गोरेगाव येथील नेस्को मैदानावर होत आहे.  

शिवतीर्थावर परंपरेचा वारसा - शिवाजी पार्क हे शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याचे ऐतिहासिक ठिकाण मानले जाते. 1966 मध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी याच मैदानावर पहिला दसरा मेळावा घेतला. मराठी माणसाच्या हक्कांचा मुद्दा घेऊन सुरू झालेल्या या राजकीय प्रवासात शिवाजी पार्कला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. पुढे हे मैदान शिवसैनिकांसाठी 'शिवतीर्थ' म्हणून ओळखले जाऊ लागले. बाळासाहेबांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे यांनी ही परंपरा पुढे सुरू ठेवली. मात्र, 2022 मध्ये शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर पक्षाच्या नेतृत्वावरून आणि वारशावरून संघर्ष सुरू झाला. त्यामुळे शिवाजी पार्कवरील मेळावा हा केवळ दसऱ्याचा कार्यक्रम न राहता, शिवसेनेची मूळ ओळख आणि कार्यकर्त्यांवरील पकड दाखवण्याचे व्यासपीठ बनला आहे.

 

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TAGGED:

शिवसेना दसरा मेळावा 2026
एकनाथ शिंदे भाषण
EKNATH SHINDE SPEECH NESCO CENTRE
SHIVSENA DASARA MELAVA LIVE
SHIVSENA DASARA MELAVA 2026

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