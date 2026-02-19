ETV Bharat / Videos

पुण्यात सरदारांच्या वंशजांकडून शिवरायांना भव्यदिव्य मानवंदना, पाहा व्हिडिओ - SHIVJAYANTI 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
पुण्यात सरदारांच्या वंशजांकडून शिवरायांना भव्यदिव्य मानवंदना (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 19, 2026 at 9:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे - शिवजयंती महोत्सव समिती पुणे तर्फे लालमहल येथून आयोजित शिवजन्मोत्सव स्वराज्यरथ सोहळा या भव्यदिव्य मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यंदा या मिरवणुकीचे १४ वे वर्ष आहे. इतिहासातील शिवकालीन युद्धकला यावेळी सादर करण्यात आल्या. नादब्रह्म ढोल ताशा पथकाच्या जल्लोषपूर्ण वादनाने वातावरण मंत्रमुग्ध झालं. .

मिरवणुकीत मानाचा मुख्य रथ जिजाऊ मॅांसाहेब शहाजी महाराज शिवज्योत रथाच्या नेतृत्वाखाली सरसेनापती वीर बाजी पासलकर, सरदार कान्होजी नाईक जेधे, सरदार कृष्णाजी नाईक बांदल, सरनौबत सेनापती येसाजी कंक, नरवीर तानाजी मालुसरे, अटकवीर सरदार मानाजी पायगुडे, कान्होजी नाईक कोंडे, बाबाजी ढमढेरे, पिलाजीराव सणस, हैबतराव शिळीमकर, त्र्यंबकराव नाईक निंवगुणे, सरदार करंजावणे देशमुख आदी रथ एकामागोमाग येत होते. ठिकठिकाणी यांचं स्वागत करण्यात आलं.

पुणे - शिवजयंती महोत्सव समिती पुणे तर्फे लालमहल येथून आयोजित शिवजन्मोत्सव स्वराज्यरथ सोहळा या भव्यदिव्य मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यंदा या मिरवणुकीचे १४ वे वर्ष आहे. इतिहासातील शिवकालीन युद्धकला यावेळी सादर करण्यात आल्या. नादब्रह्म ढोल ताशा पथकाच्या जल्लोषपूर्ण वादनाने वातावरण मंत्रमुग्ध झालं. .

मिरवणुकीत मानाचा मुख्य रथ जिजाऊ मॅांसाहेब शहाजी महाराज शिवज्योत रथाच्या नेतृत्वाखाली सरसेनापती वीर बाजी पासलकर, सरदार कान्होजी नाईक जेधे, सरदार कृष्णाजी नाईक बांदल, सरनौबत सेनापती येसाजी कंक, नरवीर तानाजी मालुसरे, अटकवीर सरदार मानाजी पायगुडे, कान्होजी नाईक कोंडे, बाबाजी ढमढेरे, पिलाजीराव सणस, हैबतराव शिळीमकर, त्र्यंबकराव नाईक निंवगुणे, सरदार करंजावणे देशमुख आदी रथ एकामागोमाग येत होते. ठिकठिकाणी यांचं स्वागत करण्यात आलं.

For All Latest Updates

TAGGED:

SHIVJAYANTI 2026 IN PUNE
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ JAYANTI
पुणे शिवजयंती 2026 साजरी
छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती
SHIVJAYANTI 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

नागपूरमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा

नागपूरमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सव उत्साहात

February 19, 2026 at 1:12 PM IST
BEED SHIVJAYATI 2026

बीडमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांची 396वी जयंती उत्साहात साजरी!

February 19, 2026 at 12:07 PM IST
KATRAJ JAMBHULWADI TUNNEL ACCIDENT

कात्रज-जांभुळवाडी बोगद्याजवळ डंपरची चार ते पाच वाहनांना धडक; चार जण जखमी

February 18, 2026 at 8:58 PM IST
SUPRIYA SULE PUNE

34 गावांच्या प्रश्नांसाठी सर्वांनी एकत्र या; सुप्रिया सुळेंचं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना आवाहन

February 18, 2026 at 1:24 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.