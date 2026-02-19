पुण्यात सरदारांच्या वंशजांकडून शिवरायांना भव्यदिव्य मानवंदना, पाहा व्हिडिओ - SHIVJAYANTI 2026
Published : February 19, 2026 at 9:03 PM IST
पुणे - शिवजयंती महोत्सव समिती पुणे तर्फे लालमहल येथून आयोजित शिवजन्मोत्सव स्वराज्यरथ सोहळा या भव्यदिव्य मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यंदा या मिरवणुकीचे १४ वे वर्ष आहे. इतिहासातील शिवकालीन युद्धकला यावेळी सादर करण्यात आल्या. नादब्रह्म ढोल ताशा पथकाच्या जल्लोषपूर्ण वादनाने वातावरण मंत्रमुग्ध झालं. .
मिरवणुकीत मानाचा मुख्य रथ जिजाऊ मॅांसाहेब शहाजी महाराज शिवज्योत रथाच्या नेतृत्वाखाली सरसेनापती वीर बाजी पासलकर, सरदार कान्होजी नाईक जेधे, सरदार कृष्णाजी नाईक बांदल, सरनौबत सेनापती येसाजी कंक, नरवीर तानाजी मालुसरे, अटकवीर सरदार मानाजी पायगुडे, कान्होजी नाईक कोंडे, बाबाजी ढमढेरे, पिलाजीराव सणस, हैबतराव शिळीमकर, त्र्यंबकराव नाईक निंवगुणे, सरदार करंजावणे देशमुख आदी रथ एकामागोमाग येत होते. ठिकठिकाणी यांचं स्वागत करण्यात आलं.
