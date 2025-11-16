ETV Bharat / Videos

उदयनराजेंनी पुष्पा स्टाईलने दाढीचं केलं कौतुक; शिवेंद्रराजे म्हणाले, 'तुम्हीपण वाढवा...'; पाहा व्हिडिओ - UDAYANRAJE BHOSALE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 16, 2025 at 8:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सातारा : खासदार उदयनराजे भोसले आणि शिवेंद्रसिंहराजे भोसले (Shivendraraje Bhonsle) हे नेहमीच चर्चेत असतात. तसेच खासदार उदयनराजे भोसले (Udayanraje  Bhosale) आपल्या हटके स्टाईलसाठी ओळखले जातात. डायलॉगबाजी आणि त्यांच्या कॉलर उडवण्याच्या स्टाईलवर तरूणाई फिदा असते. पुष्पा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर उदयनराजे लुंगी नेसून थेट पोवई नाक्यावरील सेल्फी पॉईंटवर आले होते. 'मै झुकेगा नही' म्हणत हनुवटीवरून हात फिरवत त्यांनी पुष्पा स्टाईल मारली होती. त्याच स्टाईलने त्यांनी बंधू शिवेंद्रराजेंच्या दाढीचं कौतुक केलंय. त्यावर 'तुमची पण दाढी वाढवा, काही बिघडत नाही', असा सल्ला शिवेंद्रराजेंनी त्यांना दिला. त्यांच्या या दिलखुलास संवादानंतर उदयनराजे यांनी पुन्हा एकदा शिवेंद्रसिंहराजेंच्या खांद्यावर हात ठेवला. तर पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर दोघांच्या या डायलॉगबाजीचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होतोय. 

सातारा : खासदार उदयनराजे भोसले आणि शिवेंद्रसिंहराजे भोसले (Shivendraraje Bhonsle) हे नेहमीच चर्चेत असतात. तसेच खासदार उदयनराजे भोसले (Udayanraje  Bhosale) आपल्या हटके स्टाईलसाठी ओळखले जातात. डायलॉगबाजी आणि त्यांच्या कॉलर उडवण्याच्या स्टाईलवर तरूणाई फिदा असते. पुष्पा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर उदयनराजे लुंगी नेसून थेट पोवई नाक्यावरील सेल्फी पॉईंटवर आले होते. 'मै झुकेगा नही' म्हणत हनुवटीवरून हात फिरवत त्यांनी पुष्पा स्टाईल मारली होती. त्याच स्टाईलने त्यांनी बंधू शिवेंद्रराजेंच्या दाढीचं कौतुक केलंय. त्यावर 'तुमची पण दाढी वाढवा, काही बिघडत नाही', असा सल्ला शिवेंद्रराजेंनी त्यांना दिला. त्यांच्या या दिलखुलास संवादानंतर उदयनराजे यांनी पुन्हा एकदा शिवेंद्रसिंहराजेंच्या खांद्यावर हात ठेवला. तर पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर दोघांच्या या डायलॉगबाजीचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होतोय. 

For All Latest Updates

TAGGED:

खासदार उदयनराजे भोसले
UDAYANRAJE BHOSALE
SHIVENDRARAJE BHONSLE
उदयनराजेंनी केलं दाढीचं कौतुक
UDAYANRAJE BHOSALE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

EKNATH SHINDE CRITICIZED OPPOSITION

"मी गावी आलो की, विरोधकांचा स्ट्रेस वाढतो," एकनाथ शिंदेंचा विरोधकांवर निशाणा

November 16, 2025 at 3:22 PM IST
`

खासदार राघव चढ्ढा यांनी घेतलं साईबाबांचं दर्शन, पत्नी परिणीतीबद्दल दिली 'ही' माहिती, पाहा व्हिडिओ

November 15, 2025 at 5:17 PM IST
Jayshree Shelke

शेतकरी विरोधी लोकं सत्तेत बसली आहेत; जयश्री शेळके यांची विखे पाटलांवर टीका

November 9, 2025 at 8:44 PM IST
नीरा नदीत दोन्ही पादुकांचे स्नान

संजीवन समाधी सोहळ्यासाठी संत नामदेव व पांडुरंगाचा पालखी सोहळा पुणे जिल्ह्यात, नीरा नदीत दोन्ही पादुकांचे स्नान

November 9, 2025 at 7:29 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.