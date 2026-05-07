म्हसळा नगरपंचायतीवर शिवसेनेचा भगवा; तटकरेंच्या बालेकिल्ल्यात सत्तांतर, काँग्रेस-शिवसेना एकत्र - MHASALA NAGAR PANCHAYAT

म्हसळा नगरपंचायतीवर शिवसेनेचा भगवा (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 7, 2026 at 2:02 PM IST

रायगड - जिल्ह्यातील म्हसळा नगरपंचायतीत मोठे राजकीय सत्तांतर झाले असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. मंत्री अदिती तटकरे आणि खासदार सुनील तटकरे यांच्या बालेकिल्ल्यात अखेर शिवसेनेने सत्ता स्थापन करत नगराध्यक्ष पदावर विजय मिळवला आहे. काँग्रेसच्या पाठिंब्याने शिवसेनेचे शाहिद जंजिरकर नगराध्यक्षपदी विराजमान झाले असून, राष्ट्रवादीचे उमेदवार सुनिल शेडगे यांचा पराभव झाला आहे. गेली दहा वर्षे राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेल्या म्हसळा नगरपंचायतीत आता नवीन राजकीय समीकरणं तयार झाली असून, श्रीवर्धन मतदारसंघात राष्ट्रवादी विरुद्ध शिवसेना संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

रायगड जिल्ह्यातील म्हसळा नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत मोठा राजकीय उलटफेर पाहायला मिळाला. आज पार पडलेल्या निवडणुकीत शिवसेनेने काँग्रेससोबत युती करत सत्ता स्थापन केली. शिवसेनेचे उमेदवार शाहिद जंजिरकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार सुनिल शेडगे यांचा पराभव करत नगराध्यक्षपद पटकावले.

17 सदस्यीय नगरपंचायतीत शिवसेनेला 9 मतं मिळाली, तर राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराला 6 मतं मिळाल्याने राष्ट्रवादीला पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे मंत्री अदिती तटकरे आणि खासदार सुनील तटकरे यांच्या मतदारसंघात झालेल्या या सत्तांतराची जिल्हाभरात मोठी चर्चा रंगली आहे.

