ETV Bharat / Videos

शिवसेनेचा भगवा मुंबई महापालिकेवर फडकवायचाय, शिंदेंच्या आमदारांना विश्वास - MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
कुडाळकर कुटुंबीयांनी एकत्रित मतदानाचा अधिकार बजावला (Source- ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 15, 2026 at 10:22 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई- मुंबई वॉर्ड क्रमांक 169 कुर्ला पूर्व इथून शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार मंगेश कुडाळकर यांचे चिरंजीव जय कुडाळकर निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. यानिमित्तानं कुडाळकर कुटुंबीयांनी एकत्रित मतदानाचा अधिकार बजावला. सोबत सर्व सामान्य मतदारांच्या काय अपेक्षा आहेत? याचासुद्धा ईटीव्ही भारतानं आढावा घेतलाय. आम्हाला स्वच्छ आणि सुंदर मुंबई पाहिजे, अशी अपेक्षा यावेळी सर्वसामान्य मतदारांनी व्यक्त केलीय. तर एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात ही पहिलीच महापालिका निवडणूक होत आहे. त्यामुळे महापालिका जिंकून शिवसेनेचा भगवा पालिकेवर फडकवायचाय, असा मानस यावेळी आमदार मंगेश कुडाळकर यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना व्यक्त केला. सकाळपासून मतदानाच्या केंद्रावर मतांसाठी नागरिकांची फारशी गर्दी पाहायला मिळत नसली तरी दुपारनंतर ही गर्दी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असल्याचं जाणकारांचं म्हणणं आहे. 

मुंबई- मुंबई वॉर्ड क्रमांक 169 कुर्ला पूर्व इथून शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार मंगेश कुडाळकर यांचे चिरंजीव जय कुडाळकर निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. यानिमित्तानं कुडाळकर कुटुंबीयांनी एकत्रित मतदानाचा अधिकार बजावला. सोबत सर्व सामान्य मतदारांच्या काय अपेक्षा आहेत? याचासुद्धा ईटीव्ही भारतानं आढावा घेतलाय. आम्हाला स्वच्छ आणि सुंदर मुंबई पाहिजे, अशी अपेक्षा यावेळी सर्वसामान्य मतदारांनी व्यक्त केलीय. तर एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात ही पहिलीच महापालिका निवडणूक होत आहे. त्यामुळे महापालिका जिंकून शिवसेनेचा भगवा पालिकेवर फडकवायचाय, असा मानस यावेळी आमदार मंगेश कुडाळकर यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना व्यक्त केला. सकाळपासून मतदानाच्या केंद्रावर मतांसाठी नागरिकांची फारशी गर्दी पाहायला मिळत नसली तरी दुपारनंतर ही गर्दी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असल्याचं जाणकारांचं म्हणणं आहे. 

For All Latest Updates

TAGGED:

EKNATH SHINDE
UDDHAV THACKERAY
MANGESH KUDALKAR
मंगेश कुडाळकर
MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

Voters

पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या तरूणांची काय आहे अपेक्षा?, पाहा व्हिडिओ

January 12, 2026 at 8:59 PM IST
BJP candidate Prasanna Jagtap

पुण्यातील जनता वसाहतमधील प्रश्न सोडवण्यासाठी कटिबद्ध, भाजपा उमेदवार ॲड प्रसन्न जगताप यांचं व्हिजन

January 12, 2026 at 8:48 PM IST
swami vivekanand janmotsav buldhana

स्वामी विवेकानंद जयंतीनिमित्त महापंगत, दीड लाख भाविकांनी घेतला एकाचवेळी महाप्रसाद, पाहा व्हिडिओ

January 10, 2026 at 7:45 PM IST
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबईत महायुतीचाच महापौर होणार; एकनाथ शिंदे यांना विश्वास, पुण्यात विरोधकांना कात्रजचा घाट दाखवणार

January 9, 2026 at 7:47 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.