ETV Bharat / Videos

माणगावमध्ये शिवसेनेचं शक्तिप्रदर्शन, राष्ट्रवादीला धक्का देत उमेदवारी अर्ज केले दाखल - MANGAON RAIGAD SHIVSENA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
माणगावमध्ये शिवसेनेचं शक्तिप्रदर्शन (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 19, 2026 at 7:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रायगड - महानगरपालिका निवडणुकांनंतर आता पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांची रणधुमाळी रंगू लागली. रायगड जिल्ह्यात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. माणगावमध्ये शिवसेनेकडून  एकीकडे उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी भव्य शक्तिप्रदर्शन करण्यात आलं, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठं खिंडार पाडत रमेश मोरे यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांसह शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यामुळे माणगाव तालुक्यात शिवसेनेची ताकद लक्षणीयरीत्या वाढल्याचं चित्र आहे.

माणगावमधील निजामपूर जिल्हा परिषद मतदार संघातून शिवसेनेचे उमेदवार अविनाश नलावडे, तर पंचायत समितीसाठी अक्षय जाधव आणि विलास शिंदे यांनी शेकडो वाहनांच्या ताफ्यासह, हजारो शिवसैनिकांच्या उपस्थितीत आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले. या भव्य शक्तिप्रदर्शनाला मंत्री भरत गोगावले स्वतः उपस्थित होते. त्यामुळे माणगाव तहसील कार्यालय परिसरात प्रचंड गर्दी आणि उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळालं.

रायगड - महानगरपालिका निवडणुकांनंतर आता पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांची रणधुमाळी रंगू लागली. रायगड जिल्ह्यात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. माणगावमध्ये शिवसेनेकडून  एकीकडे उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी भव्य शक्तिप्रदर्शन करण्यात आलं, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठं खिंडार पाडत रमेश मोरे यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांसह शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यामुळे माणगाव तालुक्यात शिवसेनेची ताकद लक्षणीयरीत्या वाढल्याचं चित्र आहे.

माणगावमधील निजामपूर जिल्हा परिषद मतदार संघातून शिवसेनेचे उमेदवार अविनाश नलावडे, तर पंचायत समितीसाठी अक्षय जाधव आणि विलास शिंदे यांनी शेकडो वाहनांच्या ताफ्यासह, हजारो शिवसैनिकांच्या उपस्थितीत आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले. या भव्य शक्तिप्रदर्शनाला मंत्री भरत गोगावले स्वतः उपस्थित होते. त्यामुळे माणगाव तहसील कार्यालय परिसरात प्रचंड गर्दी आणि उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळालं.

For All Latest Updates

TAGGED:

ZP ELECTION RAIGAD
PANCHAYAT SAMITI ELECTION RAIGAD
माणगाव शिवसेना शक्तिप्रदर्शन
रायगड जिल्हा परिषद निवडणूक
MANGAON RAIGAD SHIVSENA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

elected ncp corporators met ajit pawar

पुण्यातील नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी घेतली अजित पवारांची भेट, सांगितली पराभवाची कारणं

January 19, 2026 at 5:23 PM IST
Zilla Parishad elections 2026

'महापालिकाप्रमाणं' दोन्ही राष्ट्रवादी जिल्हा परिषद निवडणुकीत युती करणार का? पाहा रोहित पवार काय म्हणाले?

January 18, 2026 at 10:19 PM IST
minister jaykumar rawal

धुळ्याच्या पालकमंत्र्यांचा 50 वा वाढदिवस, भाजपाचे नगरसेवक निवडून आले 50

January 18, 2026 at 2:53 PM IST
PMC Election 2026 : "Duplicate, duplicate wrestlers should not teach the language of wrestling," Amol Balwadkar's strong criticism of BJP

'डुप्लिकेट पैलवानांनी कुस्तीची भाषा शिकवू नये'- अमोल बालवडकर यांची भाजपावर जोरदार टीका

January 17, 2026 at 4:07 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.