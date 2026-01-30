सोन्याचे दर वाढले तरी श्रद्धा अनमोल; साईभक्त महिलेकडून साईबाबांच्या चरणी 11 लाख 99 हजार रुपयांचे ब्रोच अर्पण - SHIRDI GOLD DONATION
Published : January 30, 2026 at 3:51 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर)- सोन्याच्या दरांनी ऐतिहासिक उच्चांक गाठला असून सोन्याचा दर प्रति तोळा दर दीड लाखांच्या पुढे गेले आहेत. असे असले तरी साईभक्तांकडून शिर्डीत साईबाबांच्या चरणी सोन्याच्या दानाचा ओघ सातत्यानं सुरूच आहे. लोणी गावातील आरती योगेश बिहानी या साईभक्त महिलेनं साईबाबांच्या चरणी 11 लाख 99 हजार रुपयांचे ब्रोच अर्पण केलं आहे. देश-विदेशातील कोट्यवधी भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या शिर्डी साईबाबांच्या चरणी भाविक नतमस्तक होतात. आपल्या स्वेच्छेनुसार साईचरणी दान अर्पण करत असतात. राहता तालुक्यातील लोणी येथील साईभक्त आरती योगेश बिहानी यांनी साईबाबांच्या चरणी नक्षीकाम असलेले आकर्षक सोन्याचे ब्रोच अर्पण केलं आहे. नक्षीकाम केलेल्या या ब्रोचचे वजन 73 ग्रॅम 720 मिलीग्रॅम असून त्याची किंमत तब्बल 11 लाख 99 हजार 498 रुपये इतकी आहे. ही मौल्यवान देणगी त्यांनी साईबाबा संस्थानकडे विधिवत सुपूर्द केली आहे. याप्रसंगी संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी देणगीदार साईभक्तांचा सत्कार करून त्यांच्या श्रद्धेचा गौरव केला. सोन्याचे दर वाढले तरी भक्तांच्या मनातील श्रद्धेचे मोल कमी झालेलं नाही. साईबाबांच्या चरणी अर्पण होणारे हे सोने म्हणजे केवळ दान नव्हे तर साईबाबांवरील अढळ विश्वासाचे तेजस्वी प्रतीक मानलं जात आहे.
