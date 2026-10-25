ETV Bharat / Videos

शिर्डीच्या साईचरणी दिल्लीतील भक्ताचं सुवर्णदान; 2 लाख 88 हजार रुपयांच्या सूर्याकार सोन्याचं ब्रोच अर्पण

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
भक्ताचं सुवर्णदान (Source- ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 25, 2026 at 7:26 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

शिर्डी (अहिल्यानगर)- साईभक्तांचे श्रद्धास्थान असलेल्या शिर्डी साईबाबांच्या चरणी नवी दिल्ली येथील साईभक्त डॉ. प्रणव मिश्रा यांनी सुवर्ण अलंकार अर्पण केला. 24 ग्रॅम वजनाचा आणि सूर्याच्या आकर्षक आकारातील देखणा सोन्याचा ब्रोच त्यांनी साईबाबांच्या चरणी अर्पण केला. या सुवर्ण ब्रोचची किंमत 2 लाख 88 हजार 408 रुपये इतकी आहे. श्रद्धा व्यक्त करताना डॉ. मिश्रा यांनी गेल्या 20 वर्षांपासून आपण प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष माध्यमातून साईबाबांशी जोडले गेलो असल्याचे सांगितले. साईबाबांप्रति असलेली श्रद्धा आणि भक्तिभाव यामुळे आपण सातत्याने त्यांच्या चरणी नतमस्तक होत असतो. जेव्हा-जेव्हा साईबाबांची हाक येते आणि शिर्डीत येण्याची संधी मिळते, तेव्हा  आपण साईबाबांच्या दरबारात हजेरी लावतो असेही डॉ. मिश्रा यांनी सांगितलं आहे.

शिर्डी (अहिल्यानगर)- साईभक्तांचे श्रद्धास्थान असलेल्या शिर्डी साईबाबांच्या चरणी नवी दिल्ली येथील साईभक्त डॉ. प्रणव मिश्रा यांनी सुवर्ण अलंकार अर्पण केला. 24 ग्रॅम वजनाचा आणि सूर्याच्या आकर्षक आकारातील देखणा सोन्याचा ब्रोच त्यांनी साईबाबांच्या चरणी अर्पण केला. या सुवर्ण ब्रोचची किंमत 2 लाख 88 हजार 408 रुपये इतकी आहे. श्रद्धा व्यक्त करताना डॉ. मिश्रा यांनी गेल्या 20 वर्षांपासून आपण प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष माध्यमातून साईबाबांशी जोडले गेलो असल्याचे सांगितले. साईबाबांप्रति असलेली श्रद्धा आणि भक्तिभाव यामुळे आपण सातत्याने त्यांच्या चरणी नतमस्तक होत असतो. जेव्हा-जेव्हा साईबाबांची हाक येते आणि शिर्डीत येण्याची संधी मिळते, तेव्हा  आपण साईबाबांच्या दरबारात हजेरी लावतो असेही डॉ. मिश्रा यांनी सांगितलं आहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

SHIRDI GOLD BROOCH DONATION
SHIRDI SAI TEMPLE NEWS
SHIRDI GOLD DONATION
शिर्डी सुवर्ण ब्रोच दान

संबंधित बातम्या

National Unity Rally in Mahad

लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जयंतीनिमित्त महाडमध्ये 'राष्ट्रीय एकता रॅली'; पालकमंत्री भरत गोगावले म्हणाले...

October 23, 2026 at 7:21 PM IST
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी

पुणे जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांचे पंचनामे पूर्ण

October 23, 2026 at 4:19 PM IST
Aditi Pohare cast her vote

अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीकरिता मतदान सुरू, काँग्रेसच्या उमेदवार अदिती पोहरे यांनी बजाविला मतदानाचा हक्क

October 23, 2026 at 11:13 AM IST
HARSHADA JADHAV DESHMUKH S

'कोल्हापूरप्रमाणं 27 तारखेला पुन्हा गुलाल उधळला जाईल'- दगडूशेठ गणपती दर्शनानंतर हर्षदा जाधव देशमुख यांनी व्यक्त केला विश्वास

October 23, 2026 at 10:08 AM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.