ETV Bharat / Videos

लोअर परळच्या आईला लालबागच्या राजाची प्रभावळ; सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चा

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
माहिती देताना सरचिटणीस देवेंद्र राणे (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 18, 2026 at 9:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मुंबईच्या लोअर परळ येथे विश्वकमळ सार्वजनिक नवरात्र उत्सव मंडळ यांच्यातर्फे गेल्या पन्नास वर्षापासून देवीची स्थापना केली जाते. 'लोअर परळची आई' अशी या देवीची ओळख आहे. या देवीची आणखी एक ओळख म्हणजे मुंबईच्या प्रसिद्ध असलेल्या लालबागच्या राजाची प्रभावळ या देवीच्या सजावटीसाठी वापरली जाते. यावेळी बोलताना मंडळाचे सरचिटणीस देवेंद्र राणे म्हणाले की, "आमची पन्नास वर्षाची परंपरा आहे. 50 वर्षांपूर्वी इथले रहिवासी आंब्रे यांच्या स्वप्नामध्ये देवी आली होती. मला परिसरात एक स्थान दे असं आईनं सांगितलं होतं. यामुळं 1977 मध्ये या देवीची पहिल्यांदा स्थापना झाली. त्यानंतर सलग 50 वर्ष ही देवी आम्ही बसवत आहोत. 9 दिवस आम्ही या ठिकाणी विविध सार्वजनिक कार्यक्रम रावबत देत असतो. यामध्ये होम मिनिस्टर, हळदी कुंकू, रक्तदान शिबिर आयोजित करतो. 

मुंबई : मुंबईच्या लोअर परळ येथे विश्वकमळ सार्वजनिक नवरात्र उत्सव मंडळ यांच्यातर्फे गेल्या पन्नास वर्षापासून देवीची स्थापना केली जाते. 'लोअर परळची आई' अशी या देवीची ओळख आहे. या देवीची आणखी एक ओळख म्हणजे मुंबईच्या प्रसिद्ध असलेल्या लालबागच्या राजाची प्रभावळ या देवीच्या सजावटीसाठी वापरली जाते. यावेळी बोलताना मंडळाचे सरचिटणीस देवेंद्र राणे म्हणाले की, "आमची पन्नास वर्षाची परंपरा आहे. 50 वर्षांपूर्वी इथले रहिवासी आंब्रे यांच्या स्वप्नामध्ये देवी आली होती. मला परिसरात एक स्थान दे असं आईनं सांगितलं होतं. यामुळं 1977 मध्ये या देवीची पहिल्यांदा स्थापना झाली. त्यानंतर सलग 50 वर्ष ही देवी आम्ही बसवत आहोत. 9 दिवस आम्ही या ठिकाणी विविध सार्वजनिक कार्यक्रम रावबत देत असतो. यामध्ये होम मिनिस्टर, हळदी कुंकू, रक्तदान शिबिर आयोजित करतो. 

For All Latest Updates

TAGGED:

NAVRATRI 2026
लोअर परळची आई
LOWER PAREL CHI AAI 2026
लालबागच्या राजाची प्रभावळ
SHARDIYA NAVRATRI 2026

संबंधित बातम्या

Sahil Wakode death case

आयआयटी विद्याार्थी मृत्यू प्रकरण : साहिल वाकोडेला न्याय मिळवून देण्यासाठी काँग्रेससह विद्यार्थी संघटना आक्रमक

October 18, 2026 at 3:58 PM IST
mla akshay kardile

अहिल्यानगरमध्ये विश्वविख्यात आध्यात्मिक वक्त्या जया किशोरी यांचा श्रीमद् भागवत कथेचा दिव्य सोहळा

October 17, 2026 at 3:41 PM IST
Guardian Minister Pankajatai Munde to adopt Antarwali Sarati village

पालकमंत्री पंकजाताई मुंडे आंतरवाली सराटी गाव दत्तक घेणार

October 17, 2026 at 11:05 AM IST
Praniti Shinde speaking to the media

हिंमत असेल तर मोदींनी आणीबाणी जाहीर करावी; सोलापुरात प्रणिती शिंदेंचा थेट हल्लाबोल

October 16, 2026 at 8:39 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.