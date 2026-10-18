लोअर परळच्या आईला लालबागच्या राजाची प्रभावळ; सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चा
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Published : October 18, 2026 at 9:10 PM IST
मुंबई : मुंबईच्या लोअर परळ येथे विश्वकमळ सार्वजनिक नवरात्र उत्सव मंडळ यांच्यातर्फे गेल्या पन्नास वर्षापासून देवीची स्थापना केली जाते. 'लोअर परळची आई' अशी या देवीची ओळख आहे. या देवीची आणखी एक ओळख म्हणजे मुंबईच्या प्रसिद्ध असलेल्या लालबागच्या राजाची प्रभावळ या देवीच्या सजावटीसाठी वापरली जाते. यावेळी बोलताना मंडळाचे सरचिटणीस देवेंद्र राणे म्हणाले की, "आमची पन्नास वर्षाची परंपरा आहे. 50 वर्षांपूर्वी इथले रहिवासी आंब्रे यांच्या स्वप्नामध्ये देवी आली होती. मला परिसरात एक स्थान दे असं आईनं सांगितलं होतं. यामुळं 1977 मध्ये या देवीची पहिल्यांदा स्थापना झाली. त्यानंतर सलग 50 वर्ष ही देवी आम्ही बसवत आहोत. 9 दिवस आम्ही या ठिकाणी विविध सार्वजनिक कार्यक्रम रावबत देत असतो. यामध्ये होम मिनिस्टर, हळदी कुंकू, रक्तदान शिबिर आयोजित करतो.
मुंबई : मुंबईच्या लोअर परळ येथे विश्वकमळ सार्वजनिक नवरात्र उत्सव मंडळ यांच्यातर्फे गेल्या पन्नास वर्षापासून देवीची स्थापना केली जाते. 'लोअर परळची आई' अशी या देवीची ओळख आहे. या देवीची आणखी एक ओळख म्हणजे मुंबईच्या प्रसिद्ध असलेल्या लालबागच्या राजाची प्रभावळ या देवीच्या सजावटीसाठी वापरली जाते. यावेळी बोलताना मंडळाचे सरचिटणीस देवेंद्र राणे म्हणाले की, "आमची पन्नास वर्षाची परंपरा आहे. 50 वर्षांपूर्वी इथले रहिवासी आंब्रे यांच्या स्वप्नामध्ये देवी आली होती. मला परिसरात एक स्थान दे असं आईनं सांगितलं होतं. यामुळं 1977 मध्ये या देवीची पहिल्यांदा स्थापना झाली. त्यानंतर सलग 50 वर्ष ही देवी आम्ही बसवत आहोत. 9 दिवस आम्ही या ठिकाणी विविध सार्वजनिक कार्यक्रम रावबत देत असतो. यामध्ये होम मिनिस्टर, हळदी कुंकू, रक्तदान शिबिर आयोजित करतो.