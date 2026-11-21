शरद पवारांची राष्ट्रवादी चुकीचा निर्णय घेणार नाही, पृथ्वीराज चव्हाण असं का म्हणाले? पाहा व्हिडिओ
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Published : November 21, 2026 at 8:09 AM IST
पुणे : पुढील महिन्यात संसदेचं हिवाळी अधिवेशन होत असून, या अधिवेशनाच्याआधी पुन्हा एकदा डीलिमिटेशनची चर्चा सुरू झाली. या संदर्भात देशभरातून विविध नेत्यांची प्रतिक्रिया येत आहेत. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना याबाबत विचारलं असता ते म्हणाले, "महिला आरक्षण, डीलिमिटेशन तसेच वन नेशन वन इलेक्शन या संदर्भात अपप्रचार केला आहे की, यासंदर्भात बोललं पाहिजे. इंडिया आघाडीची स्पष्ट भूमिका आहे की, डीलिमिटेशन व्हायला पाहिजे, पण ते दक्षिणेच्या राज्यांवर अन्यायकारक नसावं. तसंच याबाबत माझी अशी अपेक्षा आहे की, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष चुकीचा निर्णय घेणार नाही."
अजितदादांच्या अपघाताच्या संदर्भात अहवाल आल्याशिवाय काहीही बोलता येणार नाही. अहवाल का समोर येत नाही? तसेच अहवाल कोण लपवत आहे? इतका वेळ का लागत आहे? नेमकं यात लपवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का? याचा खरा अहवाल कधी येणार? असे अनेल प्रश्न पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केले.
पुणे : पुढील महिन्यात संसदेचं हिवाळी अधिवेशन होत असून, या अधिवेशनाच्याआधी पुन्हा एकदा डीलिमिटेशनची चर्चा सुरू झाली. या संदर्भात देशभरातून विविध नेत्यांची प्रतिक्रिया येत आहेत. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना याबाबत विचारलं असता ते म्हणाले, "महिला आरक्षण, डीलिमिटेशन तसेच वन नेशन वन इलेक्शन या संदर्भात अपप्रचार केला आहे की, यासंदर्भात बोललं पाहिजे. इंडिया आघाडीची स्पष्ट भूमिका आहे की, डीलिमिटेशन व्हायला पाहिजे, पण ते दक्षिणेच्या राज्यांवर अन्यायकारक नसावं. तसंच याबाबत माझी अशी अपेक्षा आहे की, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष चुकीचा निर्णय घेणार नाही."
अजितदादांच्या अपघाताच्या संदर्भात अहवाल आल्याशिवाय काहीही बोलता येणार नाही. अहवाल का समोर येत नाही? तसेच अहवाल कोण लपवत आहे? इतका वेळ का लागत आहे? नेमकं यात लपवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का? याचा खरा अहवाल कधी येणार? असे अनेल प्रश्न पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केले.