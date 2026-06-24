ETV Bharat / Videos

शरद पवारांचे खासदार फुटणार? बजरंग सोनवणे म्हणाले, "मीच काय माझे सहकारी..." - BAJRANG SONAWANE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
शरद पवारांचे खासदार फुटणार? बजरंग सोनवणे म्हणाले, "मीच काय माझे सहकारी..." (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 24, 2026 at 2:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई :  नुकतेच एकनाथ शिंदे यांचे ऑपरेशन टायगर यशस्वी झाले. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या (उबाठा) सहा फुटीर खासदारांचा एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेत प्रवेश झाला आहे. या ऑपरेशन टायगरनंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार फुटणार अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार बजरंग सोनवणे यांनी "ईटीव्ही भारत"शी संवाद साधला. यावेळी, "काहीही झालं तरी आमच्या पक्षातला एकही खासदार साथ सोडणार नाही, " असं बजरंग सोनवणे यांनी सांगितलं.

बजरंग सोनवणे म्हणाले की, "आमच्या पक्षातला एकही खासदार फुटणार नाही, याचा मला विश्वास आहे. मीच काय माझे सहकारी सात खासदार देखील फुटणार नाहीत. याची मी ग्वाही देऊ शकतो. इतर पक्षातील कोणते खासदार फुटले किंवा कोणते खासदार फुटले नाहीत, याविषयी मला भाष्य करायचं नाही. मात्र माझ्या पक्षाविषयी मला खात्री आहे. आम्ही सर्व पवार साहेबांवर प्रेम करणारे आठ खासदार आहोत. तसंच आजची वेळ, आताचे ठिकाणही लिहून घ्या, कारण माझ्या पक्षातला एकही खासदार फुटणार नाही, हा मला विश्वास आहे. यावर मी ठाम आहे. याचबरोबर, राजकारणामध्ये निधी हे सर्वस्व नसतं. निधी मिळत नसेल तरीदेखील आपण खासदार म्हणून आपलं काम करू शकतो," असं बजरंग सोनवणे म्हणाले.  

दरम्यान, मराठवाड्यामध्ये पाऊस नसल्यामुळं शेतकऱ्यांचे मोठे हाल होताना दिसत आहेत. याबाबत बोलताना बजरंग सोनवणे म्हणाले की, "मराठवाड्यात पाण्याची समस्या मोठी आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी देखील नागरिकांचे हाल होत आहे. शेतकरी देखील पाऊस नसल्यामुळं बेहाल आहे. मात्र, ज्या प्रकारचे काम किंबहुना नियोजन हे पाण्याविषयी मराठवाड्यामध्ये व्हायला पाहिजे, तसं होत नाहीये. "हम करे सो कायदा" अशा प्रकारचे काम सध्या मराठवाड्यामध्ये सुरू आहे. कालवा समितीच्या बैठका देखील व्यवस्थित होत नाहीत."

मुंबई :  नुकतेच एकनाथ शिंदे यांचे ऑपरेशन टायगर यशस्वी झाले. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या (उबाठा) सहा फुटीर खासदारांचा एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेत प्रवेश झाला आहे. या ऑपरेशन टायगरनंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार फुटणार अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार बजरंग सोनवणे यांनी "ईटीव्ही भारत"शी संवाद साधला. यावेळी, "काहीही झालं तरी आमच्या पक्षातला एकही खासदार साथ सोडणार नाही, " असं बजरंग सोनवणे यांनी सांगितलं.

बजरंग सोनवणे म्हणाले की, "आमच्या पक्षातला एकही खासदार फुटणार नाही, याचा मला विश्वास आहे. मीच काय माझे सहकारी सात खासदार देखील फुटणार नाहीत. याची मी ग्वाही देऊ शकतो. इतर पक्षातील कोणते खासदार फुटले किंवा कोणते खासदार फुटले नाहीत, याविषयी मला भाष्य करायचं नाही. मात्र माझ्या पक्षाविषयी मला खात्री आहे. आम्ही सर्व पवार साहेबांवर प्रेम करणारे आठ खासदार आहोत. तसंच आजची वेळ, आताचे ठिकाणही लिहून घ्या, कारण माझ्या पक्षातला एकही खासदार फुटणार नाही, हा मला विश्वास आहे. यावर मी ठाम आहे. याचबरोबर, राजकारणामध्ये निधी हे सर्वस्व नसतं. निधी मिळत नसेल तरीदेखील आपण खासदार म्हणून आपलं काम करू शकतो," असं बजरंग सोनवणे म्हणाले.  

दरम्यान, मराठवाड्यामध्ये पाऊस नसल्यामुळं शेतकऱ्यांचे मोठे हाल होताना दिसत आहेत. याबाबत बोलताना बजरंग सोनवणे म्हणाले की, "मराठवाड्यात पाण्याची समस्या मोठी आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी देखील नागरिकांचे हाल होत आहे. शेतकरी देखील पाऊस नसल्यामुळं बेहाल आहे. मात्र, ज्या प्रकारचे काम किंबहुना नियोजन हे पाण्याविषयी मराठवाड्यामध्ये व्हायला पाहिजे, तसं होत नाहीये. "हम करे सो कायदा" अशा प्रकारचे काम सध्या मराठवाड्यामध्ये सुरू आहे. कालवा समितीच्या बैठका देखील व्यवस्थित होत नाहीत."

For All Latest Updates

TAGGED:

बजरंग सोनवणे
राष्ट्रवादी काँग्रेस
शरद पवार
खासदार
BAJRANG SONAWANE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

ETV Bharat Marathi’s extensive presence and commitment to showcase the diverse stories and happenings from all 36 districts of Maharashtra, cater to Marathi audience in India and elsewhere. Having a broad presence across the state allows us to capture a wide range of perspectives and experiences, contributing to a more comprehensive understanding of Marathi culture, traditions, and developments. The focus on creativity in storytelling adds depth and engagement to the news it serves and makes it more appealing to the audience....view details

संबंधित बातम्या

Pune Rain

पुण्यात पावसाची जोरदार हजेरी, उकाड्याने त्रस्त नागरिकांना काहीसा दिलासा

June 21, 2026 at 8:27 PM IST
INTERNATIONAL YOGA DAY PUNE

पुण्यात आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचा मोठा उत्साह! एस. पी. महाविद्यालयात सामूहिक योगासन करत दिला 'फिट इंडिया'चा संदेश

June 21, 2026 at 4:58 PM IST
BEED RE NEET EXAM

नीट परीक्षेसाठी त्रिस्तरीय तपासणी; प्रशासन अलर्ट मोडवर! भूलथापांना बळी पडू नका; जिल्हाधिकाऱ्यांचे विद्यार्थ्यांना आवाहन

June 21, 2026 at 4:56 PM IST
INTERNATIONAL YOGA DAY 2026

जागतिक योग दिनी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याची पाण्यात 'योगसाधना'; अंबाजोगाईवळील काळवटी तलावातील थरारक प्रात्यक्षिक

June 21, 2026 at 2:28 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.