शनि जयंती निमित्त 'शनिशिंगणापूर' येथे भाविकांची अलोट गर्दी; पाहा व्हिडीओ - SHANISHCHARI AMAVASYA 2026
Published : May 16, 2026 at 6:36 PM IST
अहिल्यानगर : देश विदेशात प्रसिद्ध असलेल्या नेवासा तालुक्यातील 'शनिशिंगणापूर' येथे शनिवारी 'शनि अमावस्या' आणि 'शनि जयंती' निमित्त (Shani Amavasya) भाविकांनी शनिदर्शनासाठी अलोट गर्दी केली होती. आज अनेक शुभ योगांचा दुर्मिळ संयोग जुळून आला आहे. रात्री बारा वाजल्यापासूनच अनेक भक्तांनी शनिशिंगणापूर येथे दर्शनासाठी गर्दी केली होती. भाविकांना सुलभ दर्शन व्हावं यासाठी आज चौथ्यावरील दर्शन 24 तासासाठी बंद ठेवण्यात आले होते. आत्तापर्यंत जवळपास तीन ते चार लाख भाविकांनी दर्शन घेतल्याची माहिती शनिशिंगणापूर देवस्थानचे कार्यकारी अधिकारी अतुल चोरमारे यांनी दिली आहे. यावेळी भाविकांकडून "सुर्यपुत्र शनिदेव महाराज की जय", "जय शनिदेव", "पवनपुत्र हनुमान की जय" या सारख्या घोषणा देण्यात आल्या. यावेळी मंदिर परिसर भाविकांच्या गर्दीने खुलून गेला होता.
