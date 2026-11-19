बीड जिल्ह्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढली; जिल्ह्यात 2011 च्या जनगणनेनुसार पाणीपुरवठा, टँकरच्या मागणीत वाढ
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Published : November 19, 2026 at 8:46 PM IST
बीड : जिल्ह्यात दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यानं 202 गावे आणि 201 वाड्यांना 325 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. मात्र, अद्यापही काही गावांमधून टँकरची मागणी वाढत असून, आगामी काळात पाणीटंचाईची तीव्रता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाला भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. या परिस्थितीत प्रशासनाकडून टँकरद्वारे नागरिकांना पाणीपुरवठा केला जात असला, तरी हा पुरवठा अपुरा असल्याची तक्रार ग्रामस्थ करत आहेत. 2011 च्या जनगणनेनुसारच गावांना पाणीपुरवठ्याचे नियोजन केलं जात आहे. मात्र, या नियोजनात पशुधनाचा समावेश नसल्यानं पाण्याची कमतरता भासत आहे. आमच्या गावाला दोन टँकरची आवश्यकता आहे. वारंवार मागणी करूनही वेळेवर टँकर उपलब्ध होत नसल्यानं अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची खंत ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.
बीड : जिल्ह्यात दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यानं 202 गावे आणि 201 वाड्यांना 325 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. मात्र, अद्यापही काही गावांमधून टँकरची मागणी वाढत असून, आगामी काळात पाणीटंचाईची तीव्रता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाला भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. या परिस्थितीत प्रशासनाकडून टँकरद्वारे नागरिकांना पाणीपुरवठा केला जात असला, तरी हा पुरवठा अपुरा असल्याची तक्रार ग्रामस्थ करत आहेत. 2011 च्या जनगणनेनुसारच गावांना पाणीपुरवठ्याचे नियोजन केलं जात आहे. मात्र, या नियोजनात पशुधनाचा समावेश नसल्यानं पाण्याची कमतरता भासत आहे. आमच्या गावाला दोन टँकरची आवश्यकता आहे. वारंवार मागणी करूनही वेळेवर टँकर उपलब्ध होत नसल्यानं अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची खंत ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.