सय्यद बाबांची अनोखी यात्रा; दर्ग्याला हिंदू बांधव कावडीनं घालतात पाणी! - SAYYED BABA YATRA BEED
Published : March 22, 2026 at 2:04 PM IST
बीड : बीड तालुक्यातील गहुखेल इथं 'सय्यद बाबा यात्रा' सर्व धर्म समभाव पद्धतीनं पार पडते. अनेक वर्षांपासूनची ही अखंड परंपरा आजही कायम आहे. हिंदू आणि मुस्लीम बांधव एकत्र येत सय्यद बाबांची यात्रा मोठ्या उत्साहात साजरी करत आहेत. या यात्रेचं वैशिष्ट्य म्हणजे हिंदू बांधव इथं कावडीनं पाणी आणून सय्यद बाबांच्या दर्ग्यावर अर्पण करतात. संपूर्ण गावभर या कावडीची मिरवणूक काढली जाते. विशेष म्हणजे हिंदू आणि मुस्लीम बांधव एकत्र येत सय्यद बाबांची यात्रा गुढीपाडवा आणि रमजान ईद या दोन दिवशी ही यात्रा साजरी केली जाते. आष्टी तालुक्यातील अनेक भाविक मनोभावे सय्यद बाबांचे दर्शन घेतात. त्यामुळं या यात्रेला हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचं प्रतीक म्हणून पाहिलं जातं.
बीड : बीड तालुक्यातील गहुखेल इथं 'सय्यद बाबा यात्रा' सर्व धर्म समभाव पद्धतीनं पार पडते. अनेक वर्षांपासूनची ही अखंड परंपरा आजही कायम आहे. हिंदू आणि मुस्लीम बांधव एकत्र येत सय्यद बाबांची यात्रा मोठ्या उत्साहात साजरी करत आहेत. या यात्रेचं वैशिष्ट्य म्हणजे हिंदू बांधव इथं कावडीनं पाणी आणून सय्यद बाबांच्या दर्ग्यावर अर्पण करतात. संपूर्ण गावभर या कावडीची मिरवणूक काढली जाते. विशेष म्हणजे हिंदू आणि मुस्लीम बांधव एकत्र येत सय्यद बाबांची यात्रा गुढीपाडवा आणि रमजान ईद या दोन दिवशी ही यात्रा साजरी केली जाते. आष्टी तालुक्यातील अनेक भाविक मनोभावे सय्यद बाबांचे दर्शन घेतात. त्यामुळं या यात्रेला हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचं प्रतीक म्हणून पाहिलं जातं.