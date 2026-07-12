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संत निवृत्तीनाथ महाराज यांचा संजीवन समाधी सोहळा; चुलीवरच्या भाकरींच्या महाप्रसादाने वारकऱ्यांची सेवा - संत निवृत्तीनाथ महाराज पालखी

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अहिल्यानगरीत श्री संत निवृत्तीनाथ महाराजांच्या पालखीचा मुक्काम (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 12, 2026 at 8:48 PM IST

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अहिल्यानगर : त्र्यंबकेश्वर येथून पंढरपूरकडे मार्गस्थ झालेल्या श्री संत निवृत्तीनाथ महाराजांच्या पालखीचा मुक्काम अहिल्यानगर येथील मार्केट यार्डमध्ये झाला. आज श्री संत निवृत्तीनाथ महाराजांचा 729 वा संजीवन समाधी सोहळा अत्यंत भक्तिमय वातावरणात संपन्न झाला. नामस्मरण, हरिनामाचा गजर आणि वारकरी संप्रदायाच्या परंपरेने परिसर भक्तिरसात न्हाऊन निघाला. संजीवन समाधी सोहळ्यानिमित्त जिल्हा हमाल पंचायतीच्या वतीनं दोन दिवस भव्य अन्नदानाचं आयोजन करण्यात आलं असून वारकऱ्यांसाठी पारंपरिक पद्धतीने चुलीवरच्या गरमागरम भाकऱ्या, शिपी आमटी, भात, ठेचा, लोणचे असा महाप्रसाद तयार करण्यात आला. चुलीवर बनविलेल्या भाकरींची चव आणि प्रेमाने वाढलेला महाप्रसाद वारकऱ्यांसाठी विशेष आकर्षण ठरत आहे. या सेवाकार्यात अहिल्यानगर हमाल पंचायत, महानगरपालिका, मार्केट कमिटी, व्यापारी बंधू, पोलीस प्रशासन तसेच विविध सामाजिक संस्थांचे मोलाचं सहकार्य लाभलं. सर्वांच्या समन्वयातून भोजनासह वारकऱ्यांसाठी आवश्यक सुविधांची उत्तम व्यवस्था करण्यात आली. जिल्हा हमाल पंचायतीच्या महाप्रसादाचे सुमारे 15 ते 20 हजार वारकरी लाभ घेतील असा विश्वास हमाल पंचायतीचे अध्यक्ष अविनाश घुले यांनी व्यक्त केला.

अहिल्यानगर : त्र्यंबकेश्वर येथून पंढरपूरकडे मार्गस्थ झालेल्या श्री संत निवृत्तीनाथ महाराजांच्या पालखीचा मुक्काम अहिल्यानगर येथील मार्केट यार्डमध्ये झाला. आज श्री संत निवृत्तीनाथ महाराजांचा 729 वा संजीवन समाधी सोहळा अत्यंत भक्तिमय वातावरणात संपन्न झाला. नामस्मरण, हरिनामाचा गजर आणि वारकरी संप्रदायाच्या परंपरेने परिसर भक्तिरसात न्हाऊन निघाला. संजीवन समाधी सोहळ्यानिमित्त जिल्हा हमाल पंचायतीच्या वतीनं दोन दिवस भव्य अन्नदानाचं आयोजन करण्यात आलं असून वारकऱ्यांसाठी पारंपरिक पद्धतीने चुलीवरच्या गरमागरम भाकऱ्या, शिपी आमटी, भात, ठेचा, लोणचे असा महाप्रसाद तयार करण्यात आला. चुलीवर बनविलेल्या भाकरींची चव आणि प्रेमाने वाढलेला महाप्रसाद वारकऱ्यांसाठी विशेष आकर्षण ठरत आहे. या सेवाकार्यात अहिल्यानगर हमाल पंचायत, महानगरपालिका, मार्केट कमिटी, व्यापारी बंधू, पोलीस प्रशासन तसेच विविध सामाजिक संस्थांचे मोलाचं सहकार्य लाभलं. सर्वांच्या समन्वयातून भोजनासह वारकऱ्यांसाठी आवश्यक सुविधांची उत्तम व्यवस्था करण्यात आली. जिल्हा हमाल पंचायतीच्या महाप्रसादाचे सुमारे 15 ते 20 हजार वारकरी लाभ घेतील असा विश्वास हमाल पंचायतीचे अध्यक्ष अविनाश घुले यांनी व्यक्त केला.

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TAGGED:

संत निवृत्तीनाथ महाराज
संजीवन समाधी सोहळा
SANT NIVRUTTINATH SANJIVAN SAMADHI
संत निवृत्तीनाथ महाराज पालखी
SANT NIVRUTTINATH MAHARAJ

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Marathi Team

ETV Bharat Marathi’s extensive presence and commitment to showcase the diverse stories and happenings from all 36 districts of Maharashtra, cater to Marathi audience in India and elsewhere. Having a broad presence across the state allows us to capture a wide range of perspectives and experiences, contributing to a more comprehensive understanding of Marathi culture, traditions, and developments. The focus on creativity in storytelling adds depth and engagement to the news it serves and makes it more appealing to the audience....view details

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