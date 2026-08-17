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VIDEO : कोपरगाव ते अहिल्यानगर महामार्गाच्या दुरवस्थेविरोधात जेष्ठ सामजिक कार्यकर्ते संजय काळे आक्रमक - KOPARGAON AHILYANAGAR ROAD

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कोपरगाव ते अहिल्यानगर महामार्गाच्या दुरवस्थेविरोधात जेष्ठ सामजिक कार्यकर्ते संजय काळे आक्रमक (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 17, 2026 at 10:30 AM IST

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शिर्डी - कोपरगाव ते अहिल्यानगर या राष्ट्रीय महामार्गाच्या गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या भीषण दुरवस्थेविरोधात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. महामार्गाच्या रखडलेल्या कामामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाबाबत संताप व्यक्त करत त्यांनी अर्धनग्न अवस्थेत पदयात्रा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. येत्या 25 ऑगस्टपासून सावळीविहीर फाटा ते अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत आठ दिवसांची पदयात्रा काढण्यात येणार असून, दररोज सुमारे दहा किलोमीटरचा प्रवास करणार असल्याचं ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी सांगितले आहे.

 

कोपरगाव येथील जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी कोपरगाव ते अहिल्यानगर या राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुरवस्थेचा इतिहास मांडताना प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींवर जोरदार टीका केली. त्यांनी सांगितले की, पूर्वी या मार्गाला राज्य महामार्ग क्रमांक 10 असा दर्जा होता. त्यानंतर त्याचे प्रमुख राज्य महामार्ग क्रमांक 8 असे नामकरण करण्यात आले आणि सध्या हा मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 160 म्हणून ओळखला जातो.
 

या महामार्गाच्या उभारणीसाठी 1990 मध्ये एका मलेशियन कंपनीला कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र हे काम पूर्णत्वास जाऊ शकले नाही. त्यानंतर जागतिक बँकेच्या माध्यमातून काही निधी उपलब्ध झाल्यामुळे काही काळ रस्त्याची स्थिती सुधारली होती. पुढे 2006 मध्ये सुमारे 200 कोटी रुपये खर्च करून या मार्गाचे चौपदरीकरण करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. या कामासाठी रस्त्यालगत असलेले सुमारे 3 हजार 600 ऐतिहासिक वटवृक्ष तोडण्यात आले. मात्र तब्बल 20 वर्षांनंतरही या रस्त्याचे काम पूर्ण होऊ शकले नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

 

कोपरगाव ते अहिल्यानगर या रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे संपूर्ण परिसराची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली असल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी केला आहे. रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे आणि दळणवळणाच्या अभावामुळे दुतर्फा असलेले छोटे-मोठे व्यवसाय ठप्प झाले असून कोपरगाव आणि अहिल्यानगर परिसरातील गावे व तालुक्यांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, स्थानिक तरुण गावात राहण्यास तयार नाहीत. लोकप्रतिनिधींकडून मागितली जाणारी प्रचंड टक्केवारी आणि मूळ कंत्राटी किमतीपेक्षा 20 ते 25 टक्के कमी दराने कामे पदरात पाडून घेण्याची वृत्ती यामुळे अनेक कंत्राटदारांनी कामे अर्धवट सोडून दिली. भ्रष्टाचार आणि निकृष्ट कामांच्या या चक्रात सर्वसामान्य जनतेची अख्खी पिढी उद्ध्वस्त झाली. परंतु कोणालाही चांगला रस्ता वापरायला मिळाला नाही असाही आरोप संजय काळे यांनी केला आहे.

 

शिर्डी - कोपरगाव ते अहिल्यानगर या राष्ट्रीय महामार्गाच्या गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या भीषण दुरवस्थेविरोधात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. महामार्गाच्या रखडलेल्या कामामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाबाबत संताप व्यक्त करत त्यांनी अर्धनग्न अवस्थेत पदयात्रा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. येत्या 25 ऑगस्टपासून सावळीविहीर फाटा ते अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत आठ दिवसांची पदयात्रा काढण्यात येणार असून, दररोज सुमारे दहा किलोमीटरचा प्रवास करणार असल्याचं ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी सांगितले आहे.

 

कोपरगाव येथील जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी कोपरगाव ते अहिल्यानगर या राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुरवस्थेचा इतिहास मांडताना प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींवर जोरदार टीका केली. त्यांनी सांगितले की, पूर्वी या मार्गाला राज्य महामार्ग क्रमांक 10 असा दर्जा होता. त्यानंतर त्याचे प्रमुख राज्य महामार्ग क्रमांक 8 असे नामकरण करण्यात आले आणि सध्या हा मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 160 म्हणून ओळखला जातो.
 

या महामार्गाच्या उभारणीसाठी 1990 मध्ये एका मलेशियन कंपनीला कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र हे काम पूर्णत्वास जाऊ शकले नाही. त्यानंतर जागतिक बँकेच्या माध्यमातून काही निधी उपलब्ध झाल्यामुळे काही काळ रस्त्याची स्थिती सुधारली होती. पुढे 2006 मध्ये सुमारे 200 कोटी रुपये खर्च करून या मार्गाचे चौपदरीकरण करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. या कामासाठी रस्त्यालगत असलेले सुमारे 3 हजार 600 ऐतिहासिक वटवृक्ष तोडण्यात आले. मात्र तब्बल 20 वर्षांनंतरही या रस्त्याचे काम पूर्ण होऊ शकले नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

 

कोपरगाव ते अहिल्यानगर या रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे संपूर्ण परिसराची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली असल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी केला आहे. रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे आणि दळणवळणाच्या अभावामुळे दुतर्फा असलेले छोटे-मोठे व्यवसाय ठप्प झाले असून कोपरगाव आणि अहिल्यानगर परिसरातील गावे व तालुक्यांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, स्थानिक तरुण गावात राहण्यास तयार नाहीत. लोकप्रतिनिधींकडून मागितली जाणारी प्रचंड टक्केवारी आणि मूळ कंत्राटी किमतीपेक्षा 20 ते 25 टक्के कमी दराने कामे पदरात पाडून घेण्याची वृत्ती यामुळे अनेक कंत्राटदारांनी कामे अर्धवट सोडून दिली. भ्रष्टाचार आणि निकृष्ट कामांच्या या चक्रात सर्वसामान्य जनतेची अख्खी पिढी उद्ध्वस्त झाली. परंतु कोणालाही चांगला रस्ता वापरायला मिळाला नाही असाही आरोप संजय काळे यांनी केला आहे.

 

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TAGGED:

कोपरगाव अहिल्यानगर महामार्ग
सामजिक कार्यकर्ते संजय काळे
SANJAY KALE ON AHILYANAGAR HIGHWAY
KOPARGAON AHILYANAGAR ROAD
KOPARGAON AHILYANAGAR HIGHWAY

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