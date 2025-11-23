ETV Bharat / Videos

उद्धव ठाकरे यांच्या टीकेला संजय गायकवाड यांचं तिखट प्रत्युत्तर, म्हणाले... - SANJAY GAIKWAD

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 23, 2025 at 4:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बुलढाणा : उद्धव ठाकरे यांच्या टीकेला संजय गायकवाड यांनी प्रत्युत्तर देत त्यांच्यावर हल्लाबोल केलाय. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतेच दिल्लीत जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. या भेटीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जोरदार टीका केली होती. “कोणी बाबा मला मारलं म्हणून दिल्लीत रडत बसले आहेत,” असे टोले त्यांनी लगावले होते. या टीकेचे शिवसेना (शिंदे गट) आमदार तथा बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांनी कडक शब्दांत प्रत्युत्तर दिले आहे. ते म्हणाले, “उद्धव ठाकरे दिल्लीला जाऊन सोनिया गांधींचे पाय पकडतात, तेव्हा त्यांना कोण मारतं? आणि तेही ‘आई मला मारलं’ म्हणत सोनिया गांधींच्या पायाला धरून रडत बसतात का?,” गायकवाड पुढे म्हणाले की, “आमचे नेते एकनाथ शिंदे हे महाराष्ट्राच्या हितासाठी दिल्लीत जातात, तर उद्धव ठाकरे फक्त सत्तेसाठी, खुर्चीसाठी दिल्लीत हात जोडत फिरतात. आम्ही बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वासाठी लढतो, ते मात्र काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मांडीला मांडी लावून बसलेत.” शिंदे गटाच्या या प्रत्युत्तरामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले असून, दोन्ही शिवसेनांमधील शाब्दिक युद्ध आणखी चिघळण्याची चिन्हे आहेत.

 

बुलढाणा : उद्धव ठाकरे यांच्या टीकेला संजय गायकवाड यांनी प्रत्युत्तर देत त्यांच्यावर हल्लाबोल केलाय. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतेच दिल्लीत जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. या भेटीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जोरदार टीका केली होती. “कोणी बाबा मला मारलं म्हणून दिल्लीत रडत बसले आहेत,” असे टोले त्यांनी लगावले होते. या टीकेचे शिवसेना (शिंदे गट) आमदार तथा बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांनी कडक शब्दांत प्रत्युत्तर दिले आहे. ते म्हणाले, “उद्धव ठाकरे दिल्लीला जाऊन सोनिया गांधींचे पाय पकडतात, तेव्हा त्यांना कोण मारतं? आणि तेही ‘आई मला मारलं’ म्हणत सोनिया गांधींच्या पायाला धरून रडत बसतात का?,” गायकवाड पुढे म्हणाले की, “आमचे नेते एकनाथ शिंदे हे महाराष्ट्राच्या हितासाठी दिल्लीत जातात, तर उद्धव ठाकरे फक्त सत्तेसाठी, खुर्चीसाठी दिल्लीत हात जोडत फिरतात. आम्ही बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वासाठी लढतो, ते मात्र काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मांडीला मांडी लावून बसलेत.” शिंदे गटाच्या या प्रत्युत्तरामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले असून, दोन्ही शिवसेनांमधील शाब्दिक युद्ध आणखी चिघळण्याची चिन्हे आहेत.

 

For All Latest Updates

TAGGED:

UDDHAV THACKERAY
EKNATH SHINDE
AMIT SHAH
शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड
SANJAY GAIKWAD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Marathi Team

...view details

संबंधित बातम्या

Datta Jayanti 2025

घोरकष्टोद्धरण स्तोत्र पठणातून शेकडो भक्तांचा दत्तचरणी मंत्रघोष; भारतासह विविध देशात एकत्रित पठण

November 24, 2025 at 1:29 PM IST
MLA Vijaysinh Pandit

आमदार विजयसिंह पंडित आक्रमक, विरोधकांना दिला इशारा, पाहा व्हिडिओ

November 24, 2025 at 10:05 AM IST
Bajrang Sonawane

'मुंडे बहीण भाऊ दाखवतात वेगळं मात्र, ते दोघं कायम एकत्रच'; खासदार बजरंग सोनवणे

November 23, 2025 at 6:12 PM IST
Farmers in Tandala Village o

तांदळा गावातील 154 शेतकऱ्यांना मिळणार 100 कोटींचा मावेजा; शेतकऱ्यांच्या तब्बल ६३ वर्षांच्या संघर्षाला यश

November 22, 2025 at 1:48 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.