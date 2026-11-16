सरकारनं फसवणूक केल्याचा आरोप, सकल मराठा समाज प्रत्येक गावात जाऊन मांडणार भूमिका
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Published : November 16, 2026 at 9:25 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : मराठा समाजाची (Sakal Maratha Samaj) फसवणूक केल्यानं आता राज्यातील प्रत्येक गावात जाऊन सरकार विरोधी जागृती मोहीम (Awareness Campaign) राबवणार असल्याची माहिती सकल मराठा समाजाकडून पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. आरक्षण आणि सरकारची भूमिका या विषयावर मंथन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मराठा समाजाच्या मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत, कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, त्यातही पुरावे असणाऱ्या समाज बांधवांना देण्यात येईल असं सांगण्यात आलं, तर मोठ्या प्रमाणात नोंदी कशा आढळून आल्या हा प्रश्न आहे. त्यामुळं सरकार समाजाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप बैठकीत करण्यात आला. त्यामुळं सरकारने केलेली दिशाभूल आणि तज्ञांची भूमिका सर्वांसमोर मांडण्यासाठी दौरा करणार असल्याची भूमिका आयोजकांनी मांडली.
छत्रपती संभाजीनगर : मराठा समाजाची (Sakal Maratha Samaj) फसवणूक केल्यानं आता राज्यातील प्रत्येक गावात जाऊन सरकार विरोधी जागृती मोहीम (Awareness Campaign) राबवणार असल्याची माहिती सकल मराठा समाजाकडून पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. आरक्षण आणि सरकारची भूमिका या विषयावर मंथन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मराठा समाजाच्या मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत, कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, त्यातही पुरावे असणाऱ्या समाज बांधवांना देण्यात येईल असं सांगण्यात आलं, तर मोठ्या प्रमाणात नोंदी कशा आढळून आल्या हा प्रश्न आहे. त्यामुळं सरकार समाजाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप बैठकीत करण्यात आला. त्यामुळं सरकारने केलेली दिशाभूल आणि तज्ञांची भूमिका सर्वांसमोर मांडण्यासाठी दौरा करणार असल्याची भूमिका आयोजकांनी मांडली.