ETV Bharat / Videos

सरकारनं फसवणूक केल्याचा आरोप, सकल मराठा समाज प्रत्येक गावात जाऊन मांडणार भूमिका

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
प्रतिक्रिया देताना समन्वयक नानासाहेब जावळे (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 16, 2026 at 9:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपती संभाजीनगर : मराठा समाजाची (Sakal Maratha Samaj) फसवणूक केल्यानं आता राज्यातील प्रत्येक गावात जाऊन सरकार विरोधी जागृती मोहीम (Awareness Campaign) राबवणार असल्याची माहिती सकल मराठा समाजाकडून पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. आरक्षण आणि सरकारची भूमिका या विषयावर मंथन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मराठा समाजाच्या मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत, कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, त्यातही पुरावे असणाऱ्या समाज बांधवांना देण्यात येईल असं सांगण्यात आलं, तर मोठ्या प्रमाणात नोंदी कशा आढळून आल्या हा प्रश्न आहे. त्यामुळं सरकार समाजाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप बैठकीत करण्यात आला. त्यामुळं सरकारने केलेली दिशाभूल आणि तज्ञांची भूमिका सर्वांसमोर मांडण्यासाठी दौरा करणार असल्याची भूमिका आयोजकांनी मांडली. 

छत्रपती संभाजीनगर : मराठा समाजाची (Sakal Maratha Samaj) फसवणूक केल्यानं आता राज्यातील प्रत्येक गावात जाऊन सरकार विरोधी जागृती मोहीम (Awareness Campaign) राबवणार असल्याची माहिती सकल मराठा समाजाकडून पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. आरक्षण आणि सरकारची भूमिका या विषयावर मंथन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मराठा समाजाच्या मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत, कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, त्यातही पुरावे असणाऱ्या समाज बांधवांना देण्यात येईल असं सांगण्यात आलं, तर मोठ्या प्रमाणात नोंदी कशा आढळून आल्या हा प्रश्न आहे. त्यामुळं सरकार समाजाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप बैठकीत करण्यात आला. त्यामुळं सरकारने केलेली दिशाभूल आणि तज्ञांची भूमिका सर्वांसमोर मांडण्यासाठी दौरा करणार असल्याची भूमिका आयोजकांनी मांडली. 

For All Latest Updates

TAGGED:

मराठा समाज
MARATHA RESERVATION
मराठा समाज जागृती मोहीम
AWARENESS CAMPAIGN

संबंधित बातम्या

बीड जिल्हा माता व बाल संगोपन रुग्णालय

भिक्षेकरी महिलेनं मुलाला जन्म देऊन रुग्णालयात सोडलं; डॉक्टरासंह परिचारिका 41 दिवसांपासून करत आहेत सांभाळ

November 15, 2026 at 8:53 PM IST
डेक्कन परिसरात मफलरचा बॅनर

अजित दादांच्या अपघात घातपातमागे असलेल्यांना वाचवणारा नेता कोण? डेक्कन परिसरात मफलरचा बॅनर

November 14, 2026 at 3:34 PM IST
मावळतीची सूर्यकिरणं देवीच्या खांद्यापर्यंत

मावळतीची सूर्यकिरणं देवीच्या खांद्यापर्यंत, कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरातील किरणोत्सव सोहळा उद्या पूर्ण होणार

November 11, 2026 at 9:04 PM IST
ग्राहक म्हणून आले आणि सोन्याचा अंगठ्यांचा ट्रे घेऊन पसार झाले

नाशिकमध्ये ग्राहक म्हणून आले आणि सोन्याचा अंगठ्यांचा ट्रे घेऊन पसार झाले

November 10, 2026 at 7:26 PM IST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.