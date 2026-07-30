विदर्भातील पावसाने सहस्त्रकुंड धबधबा प्रवाही; धबधब्याची एक धार प्रवाहित, पाहा व्हिडिओ - VIDARBHA RAIN
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Published : July 30, 2026 at 3:59 PM IST
नांदेड : विदर्भात गेल्या दोन दिवसांपासून झालेल्या मुसळधार पावसाचा सकारात्मक परिणाम आता मराठवाड्यातही दिसू लागला आहे. अनेक महिन्यांपासून कोरडाठाक पडलेला नांदेड जिल्ह्यातील प्रसिद्ध सहस्त्रकुंड धबधबा पुन्हा एकदा प्रवाहित झाला असून, धबधब्याची एक धार सुरू झाल्यानं परिसरात आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. पैनगंगा नदीच्या पात्रात पाण्याची आवक वाढल्यानं सहस्त्रकुंडचं मनमोहक रूप पुन्हा खुललं आहे. निसर्गप्रेमी आणि पर्यटकांसाठी ही आनंदाची पर्वणी ठरत असून, धबधब्याचं विहंगम दृश्य पाहण्यासाठी नागरिकांची गर्दी होण्यास सुरुवात झाली आहे. विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्यासह परिसरात गेल्या दोन दिवसांपासून झालेल्या जोरदार पावसामुळं पैनगंगा नदीला मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक झाली आहे. त्याचा थेट परिणाम नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यात असलेल्या प्रसिद्ध सहस्त्रकुंड धबधब्यावर दिसून आला असून, अनेक महिन्यांपासून पूर्णपणे कोरडा पडलेला धबधबा पुन्हा प्रवाहित झाला आहे. सध्या धबधब्याची एक धार सुरू झाली असून, पाण्याचा वेग हळूहळू वाढत आहे.
नांदेड : विदर्भात गेल्या दोन दिवसांपासून झालेल्या मुसळधार पावसाचा सकारात्मक परिणाम आता मराठवाड्यातही दिसू लागला आहे. अनेक महिन्यांपासून कोरडाठाक पडलेला नांदेड जिल्ह्यातील प्रसिद्ध सहस्त्रकुंड धबधबा पुन्हा एकदा प्रवाहित झाला असून, धबधब्याची एक धार सुरू झाल्यानं परिसरात आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. पैनगंगा नदीच्या पात्रात पाण्याची आवक वाढल्यानं सहस्त्रकुंडचं मनमोहक रूप पुन्हा खुललं आहे. निसर्गप्रेमी आणि पर्यटकांसाठी ही आनंदाची पर्वणी ठरत असून, धबधब्याचं विहंगम दृश्य पाहण्यासाठी नागरिकांची गर्दी होण्यास सुरुवात झाली आहे. विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्यासह परिसरात गेल्या दोन दिवसांपासून झालेल्या जोरदार पावसामुळं पैनगंगा नदीला मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक झाली आहे. त्याचा थेट परिणाम नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यात असलेल्या प्रसिद्ध सहस्त्रकुंड धबधब्यावर दिसून आला असून, अनेक महिन्यांपासून पूर्णपणे कोरडा पडलेला धबधबा पुन्हा प्रवाहित झाला आहे. सध्या धबधब्याची एक धार सुरू झाली असून, पाण्याचा वेग हळूहळू वाढत आहे.