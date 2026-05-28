पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची जयंती उत्साहात होणार साजरी, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री राहणार उपस्थित, राम शिंदे यांनी दिली माहिती - AHILYADEVI HOLKAR JAYANTI 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 28, 2026 at 10:50 PM IST
अहिल्यानगर - पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 301 व्या जयंतीनिमित्तानं चौंडीमध्ये जोरदार तयारी सुरु आहे. 30 मे आणि 31 मे असे दोन दिवस या ठिकाणी विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. त्यानिमित्तानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, विधानपरिषद सभापती राम शिंदे, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासह विविध नेतेमंडळी हजर राहणार आहेत. त्यानिमित्तानं सभापती राम शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेत विविध मुद्द्यांवर भाष्य केलं.
विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी सत्यजित कदम हे इच्छुक असून, त्यांनी राम शिंदे यांची भेट घेतली. तसेच विधान परिषदेसाठी ऍडमिशन चालू आहे, असे यावेळी राम शिंदे म्हणाले. तसेच अहिल्यानगरची जागा भारतीय जनता पार्टीला मिळावी अशी आमची अपेक्षा आहे. ती आम्हालाच मिळेल, असा दावा देखील यावेळी शिंदे यांनी केला. विधानपरिषदेला निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना उमेदवारी मिळेल, अशी सर्वांची अपेक्षा आहे. मात्र, ऐनवेळी वेगळा निर्णय देखील होऊ शकतो, असा सूचित इशारा देखील शिंदे यांनी वर्तवला.
विधान परिषदेच्या निवडणुकीबाबत महायुतीचे वरिष्ठ नेतेच निर्णय घेणार आहेत. निवडणुकीसाठी अनेक जण इच्छुक आहेत. यामध्ये सत्यजित कदम, भानुदास बेरड यांच्यासह माजी खासदार सुजय विखे हे देखील इच्छुक आहेत. आपण मागच्या दाराने जाणार नाहीत असं सुजय विखे म्हणाले. त्यामुळे आमच्याकडे उमेदवारांची देखील कमी नाही. याबाबत या निवडणुकीसाठी पक्ष पातळीवरती निर्णय होईल तसेच काही वेगळा देखील निर्णय होऊ शकतो, असे सूचक वक्तव्य राम शिंदे यांनी केले.
अहिल्यानगर - पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या 301 व्या जयंतीनिमित्तानं चौंडीमध्ये जोरदार तयारी सुरु आहे. 30 मे आणि 31 मे असे दोन दिवस या ठिकाणी विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. त्यानिमित्तानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, विधानपरिषद सभापती राम शिंदे, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासह विविध नेतेमंडळी हजर राहणार आहेत. त्यानिमित्तानं सभापती राम शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेत विविध मुद्द्यांवर भाष्य केलं.
विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी सत्यजित कदम हे इच्छुक असून, त्यांनी राम शिंदे यांची भेट घेतली. तसेच विधान परिषदेसाठी ऍडमिशन चालू आहे, असे यावेळी राम शिंदे म्हणाले. तसेच अहिल्यानगरची जागा भारतीय जनता पार्टीला मिळावी अशी आमची अपेक्षा आहे. ती आम्हालाच मिळेल, असा दावा देखील यावेळी शिंदे यांनी केला. विधानपरिषदेला निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना उमेदवारी मिळेल, अशी सर्वांची अपेक्षा आहे. मात्र, ऐनवेळी वेगळा निर्णय देखील होऊ शकतो, असा सूचित इशारा देखील शिंदे यांनी वर्तवला.
विधान परिषदेच्या निवडणुकीबाबत महायुतीचे वरिष्ठ नेतेच निर्णय घेणार आहेत. निवडणुकीसाठी अनेक जण इच्छुक आहेत. यामध्ये सत्यजित कदम, भानुदास बेरड यांच्यासह माजी खासदार सुजय विखे हे देखील इच्छुक आहेत. आपण मागच्या दाराने जाणार नाहीत असं सुजय विखे म्हणाले. त्यामुळे आमच्याकडे उमेदवारांची देखील कमी नाही. याबाबत या निवडणुकीसाठी पक्ष पातळीवरती निर्णय होईल तसेच काही वेगळा देखील निर्णय होऊ शकतो, असे सूचक वक्तव्य राम शिंदे यांनी केले.