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Live : सरसंघचालक मोहन भागवत यांचा जेन झी, जेन अल्फांशी संवाद: मुंबईतून लाईव्ह - MOHAN BHAGWAT LIVE FROM MUMBAI

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सरसंघचालक मोहन भागवत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 6, 2026 at 6:25 PM IST

|

Updated : August 6, 2026 at 7:30 PM IST

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मुंबई : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत (RSS Chief Mohan Bhagwat) आज मुंबईतील 'नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर' इथं Gen Z आणि Gen Alpha युवांशी संवाद साधणार आहेत. 'इंडियाज इंटरनॅशनल मूव्हमेंट टू युनाईट नेशन्स' (IIMUN) च्या १५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या कार्यक्रमासाठी देशभरातील १०० हून अधिक शहरांमधील २ हजारहून अधिक हायस्कूलचे विद्यार्थी एकत्र आले आहेत. विशेष म्हणजे या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनीही Gen Z आणि Gen Alpha युवांशी संवाद साधला आहे. यावेळी त्यांनी जंतरमंतरवर झालेल्या आंदोलनावर वक्तव्य केलं. अमृता फडणवीस यांनी केलेल्या वक्तव्यावरुन मात्र वाद होण्याची शक्यता आहे.  

मुंबई : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत (RSS Chief Mohan Bhagwat) आज मुंबईतील 'नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर' इथं Gen Z आणि Gen Alpha युवांशी संवाद साधणार आहेत. 'इंडियाज इंटरनॅशनल मूव्हमेंट टू युनाईट नेशन्स' (IIMUN) च्या १५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या कार्यक्रमासाठी देशभरातील १०० हून अधिक शहरांमधील २ हजारहून अधिक हायस्कूलचे विद्यार्थी एकत्र आले आहेत. विशेष म्हणजे या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनीही Gen Z आणि Gen Alpha युवांशी संवाद साधला आहे. यावेळी त्यांनी जंतरमंतरवर झालेल्या आंदोलनावर वक्तव्य केलं. अमृता फडणवीस यांनी केलेल्या वक्तव्यावरुन मात्र वाद होण्याची शक्यता आहे.  

Last Updated : August 6, 2026 at 7:30 PM IST

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TAGGED:

RSS CHIEF MOHAN BHAGWAT
MOHAN BHAGWAT INTERACT WITH GEN Z
सरसंघचालक मोहन भागवत
मोहन भागवत यांचा जेन अल्फांशी संवाद
MOHAN BHAGWAT LIVE FROM MUMBAI

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