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मुख्यमंत्र्यांचे दौरे म्हणजे केवळ नाटक! रोहित पवारांचा टोला; सुनेत्रा पवारांनाही दिला 'हा' सल्ला

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माध्यमांशी बोलताना रोहित पवार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 24, 2026 at 2:59 PM IST

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बीड : मराठवाड्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी बोलताना त्यांनी बीडच्या पालकमंत्री तथा राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांना दुष्काळी भागाचा दौरा करून शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेण्याचा सल्ला दिला. रोहित पवार यांनी सरकारवर टीका करताना सांगितलं की, मंत्री भरणेमामा दौरे करत असून शेतकऱ्यांनी प्रश्न विचारल्यावर आपल्याला अधिकार नसल्याचं सांगत आहेत. अधिकार नसतील तर मंत्री पदाचा काय उपयोग? तसेच मुख्यमंत्र्यांचे दौरे म्हणजे केवळ बॅरिकेड्स आणि मेटल डिटेक्टर लावून केलेलं नाटक आहे. तुम्ही घरी किंवा एसी ऑफिसमध्ये बसा, पण शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत द्या. या वेळी सरकारनं शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी 50 हजार रुपये आणि मजुरांना 25 हजार रुपये थेट आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. ही मदत मिळेपर्यंत आणि मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचा इशारा रोहित पवार यांनी सरकारला दिला आहे.

बीड : मराठवाड्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी बोलताना त्यांनी बीडच्या पालकमंत्री तथा राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांना दुष्काळी भागाचा दौरा करून शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेण्याचा सल्ला दिला. रोहित पवार यांनी सरकारवर टीका करताना सांगितलं की, मंत्री भरणेमामा दौरे करत असून शेतकऱ्यांनी प्रश्न विचारल्यावर आपल्याला अधिकार नसल्याचं सांगत आहेत. अधिकार नसतील तर मंत्री पदाचा काय उपयोग? तसेच मुख्यमंत्र्यांचे दौरे म्हणजे केवळ बॅरिकेड्स आणि मेटल डिटेक्टर लावून केलेलं नाटक आहे. तुम्ही घरी किंवा एसी ऑफिसमध्ये बसा, पण शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत द्या. या वेळी सरकारनं शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी 50 हजार रुपये आणि मजुरांना 25 हजार रुपये थेट आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. ही मदत मिळेपर्यंत आणि मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचा इशारा रोहित पवार यांनी सरकारला दिला आहे.

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TAGGED:

ROHIT PAWAR JAN AKROSH MORCHA
MARATHWADA DROUGHT SITUATION
रोहित पवार बीड मोर्चा
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