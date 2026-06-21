जागतिक योग दिनी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याची पाण्यात 'योगसाधना'; अंबाजोगाईवळील काळवटी तलावातील थरारक प्रात्यक्षिक - INTERNATIONAL YOGA DAY 2026
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Published : June 21, 2026 at 2:28 PM IST
बीड : नियमित व्यायाम आणि योगासनांमुळे आपले शरीर तंदुरुस्त आणि सुदृढ राहते, हा संदेश कृतीतून दाखवून देत अंबाजोगाई येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सेवानिवृत्त कर्मचारी राजेंद्र घोडके यांनी जागतिक योग दिनानिमित्त एक आगळावेगळा उपक्रम राबवला. त्यांनी येथील प्रसिद्ध काळवटी तलावात थेट पाण्यावर तरंगत विविध योगासने करून दाखवली. त्यांच्या या अनोख्या योगसाधनेचं सर्वत्र कौतुक होत आहे. जागतिक योग दिनाचे औचित्य साधून आज सकाळच्या सुमारास हा उपक्रम पार पडला. वाढत्या वयातही आरोग्याचा संदेश देण्यासाठी घोडके यांनी काळवटी तलावाच्या संथ पाण्यात प्रवेश केला. कोणतीही भीती न बाळगता त्यांनी पाण्यावर सहजपणे तरंगत योगासनांची अवघड प्रात्यक्षिके सादर केली. पाण्यात शरीराचा समतोल राखत केलेली ही योगसाधना डोळे दिपवणारी ठरली.
बीड : नियमित व्यायाम आणि योगासनांमुळे आपले शरीर तंदुरुस्त आणि सुदृढ राहते, हा संदेश कृतीतून दाखवून देत अंबाजोगाई येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सेवानिवृत्त कर्मचारी राजेंद्र घोडके यांनी जागतिक योग दिनानिमित्त एक आगळावेगळा उपक्रम राबवला. त्यांनी येथील प्रसिद्ध काळवटी तलावात थेट पाण्यावर तरंगत विविध योगासने करून दाखवली. त्यांच्या या अनोख्या योगसाधनेचं सर्वत्र कौतुक होत आहे. जागतिक योग दिनाचे औचित्य साधून आज सकाळच्या सुमारास हा उपक्रम पार पडला. वाढत्या वयातही आरोग्याचा संदेश देण्यासाठी घोडके यांनी काळवटी तलावाच्या संथ पाण्यात प्रवेश केला. कोणतीही भीती न बाळगता त्यांनी पाण्यावर सहजपणे तरंगत योगासनांची अवघड प्रात्यक्षिके सादर केली. पाण्यात शरीराचा समतोल राखत केलेली ही योगसाधना डोळे दिपवणारी ठरली.