प्रजासत्ताक दिनी ८० वर्षीय स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पत्नीचा आत्मदहनाचा प्रयत्न; नेमकं काय घडलं? - YAMUNABAI KURUDE REPUBLIC DAY

माध्यमांशी बोलताना यमुनाबाई कुरुडे आणि बालाजी कुरुडे (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 26, 2026 at 7:30 PM IST

1 Min Read
नांदेड : नांदेमध्ये 80 वर्षीय स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पत्नीनं प्रजासत्ताक दिनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मृत्यूनंतर शासनाकडून मिळणारे कोणतेही लाभ वारंवार मागणी करूनही न मिळाल्यानं यमुनाबाई मारोतराव कुरुडे यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. मात्र, उपस्थित पोलिस कर्मचाऱ्यांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला आहे. मारोतराव रघुनाथ कुरुडे स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी असताना गोळी लागून ते गंभीर जखमी झाले. त्याच जखमांमुळं 25 मे 1993 रोजी त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या देशासाठीच्या बलिदानाची दखल घेत शासनाकडून त्यांना ताम्रपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आलं होतं. "रघुनाथ कुरुडे यांच्या निधनानंतर शासनाकडून मिळणारी पेन्शन, आर्थिक सहाय्य किंवा अन्य कोणतेही लाभ अद्याप मिळालेला नाही. उपजीविकेसाठी कोणतंही साधन नसल्यामुळं आणि प्रशासनाकडून वारंवार अर्ज करूनही मदत न मिळाल्यानं टोकाचा निर्णय घेत आत्मदहनाचा प्रयत्न केला," असं यमुनाबाई कुरुडे यांनी सांगितलं.  

FREEDOM FIGHTER RAGHUNATH KURUDE
यमुनाबाई मारोतराव कुरुडे
मारोतराव रघुनाथ कुरुडे
REPUBLIC DAY 2026
YAMUNABAI KURUDE REPUBLIC DAY

ETV Bharat Marathi Team

संपादकांची शिफारस

