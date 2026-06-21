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नीट परीक्षेसाठी त्रिस्तरीय तपासणी; प्रशासन अलर्ट मोडवर! भूलथापांना बळी पडू नका; जिल्हाधिकाऱ्यांचे विद्यार्थ्यांना आवाहन - BEED RE NEET EXAM

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नीट परीक्षेसाठी त्रिस्तरीय तपासणी (ETV Bharat Reporter)

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 21, 2026 at 4:56 PM IST

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बीड : देशभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या 'नीट' पेपरफुटी प्रकरणानंतर आज ही परीक्षा पुन्हा एकदा घेतली जात आहे. बीड जिल्ह्यातील १७ परीक्षा केंद्रांवर एकूण ५ हजार ५६८ विद्यार्थी या परीक्षेला सामोरे जात आहेत. ही परीक्षा अत्यंत पारदर्शक, सुरक्षित आणि गैरप्रकारमुक्त वातावरणात पार पडावी यासाठी प्रशासनानं विशेष खबरदारी घेतली आहे. नीट परीक्षा केंद्रात प्रवेश करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांची तीन स्तरांवर कडक तपासणी केली जात असून, त्यानंतरच त्यांना परीक्षा हॉलमध्ये प्रवेश दिला जात आहे. संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेवर जिल्हा प्रशासनाचे बारीक लक्ष आहे. विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी कोणत्याही अफवा, भूलथापा किंवा गैरप्रकारांना बळी पडू नये, असं आवाहन बीड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी माध्यमांशी बोलताना केलं आहे.

बीड : देशभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या 'नीट' पेपरफुटी प्रकरणानंतर आज ही परीक्षा पुन्हा एकदा घेतली जात आहे. बीड जिल्ह्यातील १७ परीक्षा केंद्रांवर एकूण ५ हजार ५६८ विद्यार्थी या परीक्षेला सामोरे जात आहेत. ही परीक्षा अत्यंत पारदर्शक, सुरक्षित आणि गैरप्रकारमुक्त वातावरणात पार पडावी यासाठी प्रशासनानं विशेष खबरदारी घेतली आहे. नीट परीक्षा केंद्रात प्रवेश करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांची तीन स्तरांवर कडक तपासणी केली जात असून, त्यानंतरच त्यांना परीक्षा हॉलमध्ये प्रवेश दिला जात आहे. संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेवर जिल्हा प्रशासनाचे बारीक लक्ष आहे. विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी कोणत्याही अफवा, भूलथापा किंवा गैरप्रकारांना बळी पडू नये, असं आवाहन बीड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी माध्यमांशी बोलताना केलं आहे.

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TAGGED:

नीट परीक्षा
बीड नीट परीक्षा सुरक्षा
RE NEET EXAM BEED DISTRICT
नीट पेपरफुटी
BEED RE NEET EXAM

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ETV Bharat Marathi Team

ETV Bharat Marathi’s extensive presence and commitment to showcase the diverse stories and happenings from all 36 districts of Maharashtra, cater to Marathi audience in India and elsewhere. Having a broad presence across the state allows us to capture a wide range of perspectives and experiences, contributing to a more comprehensive understanding of Marathi culture, traditions, and developments. The focus on creativity in storytelling adds depth and engagement to the news it serves and makes it more appealing to the audience....view details

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